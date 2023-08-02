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Haberler Galeri Emekliye %47 oranla yeni zam tablosu oluştu! Anket sonuçlandı, SGK-SSK, Bağkur'a en düşük 10.289 TL maaş İntibak payı, seyyanen artış, enflasyon farkı...

Emekliye %47 oranla yeni zam tablosu oluştu! Anket sonuçlandı, SGK-SSK, Bağkur'a en düşük 10.289 TL maaş İntibak payı, seyyanen artış, enflasyon farkı...

Temmuz ayı zammıyla birlikte emekli ve memur maaşları belirlendi. Ancak, toplu sözleşme maratonu için yeni bir dönem başladı. Bugün başlayan görüşmeler sonucunda, memurların ve emeklilerin 2 yıllık mali ve sosyal hakları netlik kazanacak. Görüşmelerin öncelikle hizmet kollarının taleplerine odaklandığı ve ardından geneli ilgilendiren tekliflerin karara bağlanacağı ifade ediliyor. Diğer taraftan, Merkez Bankası ve AA Finans'ın yıl sonu enflasyon tahminleri açıklandı. Bu tahminlere göre, Ocak zammı için maaş hesaplamaları yapıldı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni maaş hesaplamaları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 07:08
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Emekliye %47 oranla yeni zam tablosu oluştu! Anket sonuçlandı, SGK-SSK, Bağkur’a en düşük 10.289 TL maaş İntibak payı, seyyanen artış, enflasyon farkı...

7. dönem toplu sözleşme görüşmeleri sonunda başlıyor. Memurlar ve emekliler, 2 yıllık süreci kapsayacak olan bu görüşmelerin sonuçlarını büyük bir merakla takip ediyor. Görüşmelerin ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Bu süreçte ayrıca, ocak zammı için de iki ipucu ortaya çıktı. Merkez Bankası ve AA Finans'ın yıl sonu enflasyon tahminleri sonrasında ocak zammı için hesaplamalar hız kesmeden başladı. İşte, güncel maaş hesaplamaları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye %47 oranla yeni zam tablosu oluştu! Anket sonuçlandı, SGK-SSK, Bağkur’a en düşük 10.289 TL maaş İntibak payı, seyyanen artış, enflasyon farkı...

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024- 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başladı.

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Emekliye %47 oranla yeni zam tablosu oluştu! Anket sonuçlandı, SGK-SSK, Bağkur’a en düşük 10.289 TL maaş İntibak payı, seyyanen artış, enflasyon farkı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 14.00'te başlayan toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkhan yaptı.

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Emekliye %47 oranla yeni zam tablosu oluştu! Anket sonuçlandı, SGK-SSK, Bağkur’a en düşük 10.289 TL maaş İntibak payı, seyyanen artış, enflasyon farkı...

Memur konfederasyonlarının genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikaların temsilcilerinin konuşmalarıyla devam edecek toplantıda, görüşmelerde izlenecek takvim belirlenecek.

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Emekliye %47 oranla yeni zam tablosu oluştu! Anket sonuçlandı, SGK-SSK, Bağkur’a en düşük 10.289 TL maaş İntibak payı, seyyanen artış, enflasyon farkı...

Ağustos ayı boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek. Görüşmeler kapsamında, ilk olarak hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek.