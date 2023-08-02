Emekliye %47 oranla yeni zam tablosu oluştu! Anket sonuçlandı, SGK-SSK, Bağkur'a en düşük 10.289 TL maaş İntibak payı, seyyanen artış, enflasyon farkı...

Temmuz ayı zammıyla birlikte emekli ve memur maaşları belirlendi. Ancak, toplu sözleşme maratonu için yeni bir dönem başladı. Bugün başlayan görüşmeler sonucunda, memurların ve emeklilerin 2 yıllık mali ve sosyal hakları netlik kazanacak. Görüşmelerin öncelikle hizmet kollarının taleplerine odaklandığı ve ardından geneli ilgilendiren tekliflerin karara bağlanacağı ifade ediliyor. Diğer taraftan, Merkez Bankası ve AA Finans'ın yıl sonu enflasyon tahminleri açıklandı. Bu tahminlere göre, Ocak zammı için maaş hesaplamaları yapıldı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni maaş hesaplamaları!