2. torba yasada detaylar listelendi! Meclis tarihi netleşti! SGK emeklilik, staj, çıraklık sigortası, Bağkur tescil affı, taşerona kadro...

1.torba yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! Bu önemli gelişmenin ardından hükümet, yeni bir torba yasa hazırlığı başlattı. Yeni yasada, EYT (Erken Emeklilik Hakkı), staj-çıraklık süreleri, Bağkur affı ve 5000 prim gibi önemli konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Meclis, memur ve emeklilerin Temmuz zammını artıran torba teklifi yasalaştırarak tatile girdi. Tatil dönüşünde ise milyonlara emeklilik müjdesini içeren düzenlemeyi ele alacak. Bu düzenleme ile emeklilik hakkı kazanma süreleri ve koşulları yeniden gözden geçirilecek. İşte 2. torba yasa için yeni gelişmeler!