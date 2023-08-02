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Haberler Galeri 2. torba yasada detaylar listelendi! Meclis tarihi netleşti! SGK emeklilik, staj, çıraklık sigortası, Bağkur tescil affı, taşerona kadro...

2. torba yasada detaylar listelendi! Meclis tarihi netleşti! SGK emeklilik, staj, çıraklık sigortası, Bağkur tescil affı, taşerona kadro...

1.torba yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! Bu önemli gelişmenin ardından hükümet, yeni bir torba yasa hazırlığı başlattı. Yeni yasada, EYT (Erken Emeklilik Hakkı), staj-çıraklık süreleri, Bağkur affı ve 5000 prim gibi önemli konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Meclis, memur ve emeklilerin Temmuz zammını artıran torba teklifi yasalaştırarak tatile girdi. Tatil dönüşünde ise milyonlara emeklilik müjdesini içeren düzenlemeyi ele alacak. Bu düzenleme ile emeklilik hakkı kazanma süreleri ve koşulları yeniden gözden geçirilecek. İşte 2. torba yasa için yeni gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 08:47
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2. torba yasada detaylar listelendi! Meclis tarihi netleşti! SGK emeklilik, staj, çıraklık sigortası, Bağkur tescil affı, taşerona kadro...

20 milyonu aşkın memur ve emeklinin Temmuz zammını yükselten önemli yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu sevindirici gelişmenin ardından hükümet, 2. torba yasa tasarısını hazırladı ve bu tasarıda emeklilik müjdesi verilmesi ve emekliliği kolaylaştıracak adımların atılması planlanıyor. İşte, 2. torba yasa için son gelişmeler!

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2. torba yasada detaylar listelendi! Meclis tarihi netleşti! SGK emeklilik, staj, çıraklık sigortası, Bağkur tescil affı, taşerona kadro...

TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ

Kadro bekleyen taşeron işçiler, kadronun verilmesiyle birlikte sürekli işçi statüsüne geçecekler ve çeşitli sosyal haklardan yararlanabilecekler. Bu haklar arasında sağlık sigortası, emeklilik hakları, yıllık izin gibi çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer alıyor.

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2. torba yasada detaylar listelendi! Meclis tarihi netleşti! SGK emeklilik, staj, çıraklık sigortası, Bağkur tescil affı, taşerona kadro...

MECLİS'TE BEKLENİYOR!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı.

90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

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2. torba yasada detaylar listelendi! Meclis tarihi netleşti! SGK emeklilik, staj, çıraklık sigortası, Bağkur tescil affı, taşerona kadro...

90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin 2. yeni torba yasa maddeleri arasında yer alması bekleniyor ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

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2. torba yasada detaylar listelendi! Meclis tarihi netleşti! SGK emeklilik, staj, çıraklık sigortası, Bağkur tescil affı, taşerona kadro...

Yaklaşık 100 bin işçiyi kapsayan düzenlemenin önümüzdeki süreçte Meclis'e gelmesi ön görülüyor.