2000 sonrası sigortalı kadın - erkek yaş tablosu şekillendi! 1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlar için 10, 15 yılda emeklilik! 49-51-53 yaşındakiler...

Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleri sayesinde az primle emeklilik şansı sunuluyor ve son dönemde yapılan düzenlemelerle bu konuda daha fazla kolaylık ve destek sağlanması hedefleniyor. Çalışanların erken emeklilik hayaline ulaşabilmeleri için, sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre 10, 12.5 ve 15 yıl prim ödeme süresi üzerinde detaylar netleşiyor. Bu sayede, çalışanlar daha kısa sürede emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayarak hayallerine bir adım daha yaklaşacaklar. İşte erken emeklilik için şartlar!