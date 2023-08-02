02 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2000 sonrası sigortalı kadın - erkek yaş tablosu şekillendi! 1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlar için 10, 15 yılda emeklilik! 49-51-53 yaşındakiler...

2000 sonrası sigortalı kadın - erkek yaş tablosu şekillendi! 1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlar için 10, 15 yılda emeklilik! 49-51-53 yaşındakiler...

Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleri sayesinde az primle emeklilik şansı sunuluyor ve son dönemde yapılan düzenlemelerle bu konuda daha fazla kolaylık ve destek sağlanması hedefleniyor. Çalışanların erken emeklilik hayaline ulaşabilmeleri için, sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre 10, 12.5 ve 15 yıl prim ödeme süresi üzerinde detaylar netleşiyor. Bu sayede, çalışanlar daha kısa sürede emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayarak hayallerine bir adım daha yaklaşacaklar. İşte erken emeklilik için şartlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023 06:28
  • 1
  • 16
2000 sonrası sigortalı kadın - erkek yaş tablosu şekillendi! 1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlar için 10, 15 yılda emeklilik! 49-51-53 yaşındakiler...

Çalışma hayatında fazla çalışma imkanı bulunmayan bireyler için erken emeklilik, önemli bir destek sağlıyor. Son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte bu konuda yeni adımlar atılması da gündemde yer alıyor. Fazla çalışma imkanı olmayanların yardımına ise bazı formüller yetişiyor. Bu sistemle, sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen 10, 12.5 ve 15 yıl prim sürelerini tamamlayanlar, emeklilik sürecini daha erken bir döneme çekebiliyorlar. İşte konu hakkında bazı formüller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
2000 sonrası sigortalı kadın - erkek yaş tablosu şekillendi! 1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlar için 10, 15 yılda emeklilik! 49-51-53 yaşındakiler...

10 YIL PRİMLE KİMLER EMEKLİ OLABİLİYOR?

Kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak. İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.

  • 3
  • 16
2000 sonrası sigortalı kadın - erkek yaş tablosu şekillendi! 1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlar için 10, 15 yılda emeklilik! 49-51-53 yaşındakiler...

Emekli aylığı ise bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanıyor.

  • 4
  • 16
2000 sonrası sigortalı kadın - erkek yaş tablosu şekillendi! 1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlar için 10, 15 yılda emeklilik! 49-51-53 yaşındakiler...

3 şartı tamamlama tarihine göre emekli aylığı yaşı kadınlarda 58'e ve erkeklerde 60'a kadar çıkıyor. Burada yaş şartı EYT düzenlemesi ile kaldırılmadı.

  • 5
  • 16
2000 sonrası sigortalı kadın - erkek yaş tablosu şekillendi! 1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlar için 10, 15 yılda emeklilik! 49-51-53 yaşındakiler...

12.5 YIL İLE EMEKLİLİK İÇİN NELER GEREKİYOR?

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lıların kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e çıkıyor. Yani 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor. Tabii bununla da bitmiyor.