Emekliye 408 lira aile yardımı! Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

Memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesi talepleri Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda masaya yatırılacak. Talep hayata geçerse emekliler ayda 408 lira ek gelire kavuşabilecek. Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor. Çalışmayan eş için tutar 295,47 lira. Çocuk yardımı da 0-6 yaş için 69,22, 6 yaş üstü için 34,61 lira. Ocak'ta bu tutarlar maaş katsayısı ve gösterge artışıyla zamlanacak. Peki, memurlara her ay verilen aile yardımı emeklilere de verilirse SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...