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3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum ne? AK Parti'den açıklama geldi!

3600 ek gösterge çıkacak mı? 1.5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren konu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. AK Parti dün akşam MYK ve MKYK toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçti. Gündemi değerlendiren Çelik, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Af ve 3600 ek gösterge konusunda merak edilenler de Çelik'e soruldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 3600 ek gösterge bekleyenlere müjdeli haberi verdi. Çelik, 3600 ek göstergeye parti olarak sıcak baktılarını belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge için kurmaylarına talimat verdiği biliniyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili Çelik'in yaptığı açıklamalar...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 10:34
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3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum ne? AK Parti'den açıklama geldi!

3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar sürüyor. Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan 3600 ek gösterge konusunda dün sıcak gelişmeler yaşandı. 1.5 milyon memuru ilgilendiren konuya dair AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Konuya müspet baktıklarını belirten Çelik, "Arkadaşlarımız bu konuda çalışıyor" ifadelerini kullandı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum ne? AK Parti'den açıklama geldi!

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: KONUYA POZİTİF BAKIYORUZ

Çelik, 3600 ek gösterge meselesine yaklaşımlarının pozitif olduğunu, bu konuda çalışmaların sürdüğünü dile getirerek çalışmalar kapsamında, polisler, hemşireler, din görevlileri ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenlemenin söz konusu olduğunu ifade etti.

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3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum ne? AK Parti'den açıklama geldi!

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3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum ne? AK Parti'den açıklama geldi!

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenlemeyle şu anki hali itibarıyla öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi talep ediliyor.

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3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum ne? AK Parti'den açıklama geldi!

250 BİN EMEKLİLİK DİLEKÇESİ BEKLİYOR

Emeklilik yaşı gelen 250 bin kişi emeklilik dilekçesini vermedi. Memurlar emekli olduklarında daha yüksek maaş alabilmek ve 3600 ek göstergeden faydalanabilmek için yasanın bir an önce yürürlüğe girmesini bekliyor.