3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum ne? AK Parti'den açıklama geldi!

3600 ek gösterge çıkacak mı? 1.5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren konu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. AK Parti dün akşam MYK ve MKYK toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçti. Gündemi değerlendiren Çelik, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Af ve 3600 ek gösterge konusunda merak edilenler de Çelik'e soruldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 3600 ek gösterge bekleyenlere müjdeli haberi verdi. Çelik, 3600 ek göstergeye parti olarak sıcak baktılarını belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge için kurmaylarına talimat verdiği biliniyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili Çelik'in yaptığı açıklamalar...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 10:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





