Emekliye 405 TL'lik yepyeni bir ek ödeme! KPDK toplantısında görüşülecek!

Türkiye'de memurlara aile yardımı adı altında ek bir ödeme yapılıyor. Emekliler de aynı yardımdam talep ediyor. Emeklilerin talepleri bu yıl Kamu Personel Danışma Kurulu toplantısında dile getirilecek. Emeklilerin talepleri göz önüne alınacak. Talepler hayata geçerse emeklilere de aile yardımı ödenecek. Aile yardımının bu yıl 405 TL olması bekleniyor. Peki, KPDK toplantısı ne zaman yapılacak? Emekliye aike yardımı verilecek mi? Aile yardımı nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 13:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





