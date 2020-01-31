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Emekliye 405 TL'lik yepyeni bir ek ödeme! KPDK toplantısında görüşülecek!

Türkiye'de memurlara aile yardımı adı altında ek bir ödeme yapılıyor. Emekliler de aynı yardımdam talep ediyor. Emeklilerin talepleri bu yıl Kamu Personel Danışma Kurulu toplantısında dile getirilecek. Emeklilerin talepleri göz önüne alınacak. Talepler hayata geçerse emeklilere de aile yardımı ödenecek. Aile yardımının bu yıl 405 TL olması bekleniyor. Peki, KPDK toplantısı ne zaman yapılacak? Emekliye aike yardımı verilecek mi? Aile yardımı nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 13:53
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Emekliye 405 TL'lik yepyeni bir ek ödeme! KPDK toplantısında görüşülecek!

Ocak ayının son gününe girmiş bulunuyoruz. Tüm işçiler ve memurlar 2020 yılının zamlı maaşlarını aldı. Memurlara ayrıca aile yardımı da verildi. Memurlara verilen aile yardımı Türkiye Emekliler Derneği tarafından emekliler için de talep edildi. Emeklilere aile yardımı verilirse yeni bir ek ödeme ortaya çıkacak. Emeklilerin talebi KPDK toplantısında görüşülecek. Peki,
Toplu sözleşmede karara bağlanamayan 5 talep KPDK'ya taşınacak.

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Emekliye 405 TL'lik yepyeni bir ek ödeme! KPDK toplantısında görüşülecek!

TÜM EMEKLİLERE ÖDENECEK

Cepleri rahatlatacak bu talepler kabul edilirse, sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için hayata geçirilmesi bekleniyor.

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Emekliye 405 TL'lik yepyeni bir ek ödeme! KPDK toplantısında görüşülecek!

405 TL EK ÖDEME İMKANI

KPDK toplantısında gündeme gelecek olan düzenleme gerçekleşirse emeklilere 405 TL ek ödeme yapılacak. Memurlar her yıl aile ödemesini alıyor. Uygulama gerçekleşirse emekliler de her yıl bu ödemeyi alacak.

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Emekliye 405 TL'lik yepyeni bir ek ödeme! KPDK toplantısında görüşülecek!

EMEKLİLERİN AİLE YARDIMI TALEBİ VE DİĞER İSTEKLERİ

İşte o talepler:

● Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.

Emekli kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.

● Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.

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Emekliye 405 TL'lik yepyeni bir ek ödeme! KPDK toplantısında görüşülecek!

● Emekli kamu görevlileri ile dul ve yetimler, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden, yüzde 50 indirimli yararlansın.

● Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak, görevden kendi ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.