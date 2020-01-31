31 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

İŞKUR KPSS şartsız en az lise mezunu 1241 büro memuru alacak! İşte başvuru şartları...

İŞKUR üzerinden yeni iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR istihdamı artırmak adına her geçen gün yeni iş ilanlarını sitesine ekliyor. Geçtiğimiz yıl 1.5 milyon kişiye yeni iş fırsatı sunan İŞKUR, bu yıl hedefi daha da yukarı çekti. Yılın ilk ayında 41 bini aşkın kişiye iş imkanı sunuldu. Sitedeki ilanlar içinde birçok farklı meslek grubu var. Bu ilanlar içinde KPSS şartsız olanlar büyük ilgi görüyor. İŞKUR 1241 kişilik daha ilan yayınladı. Yayınlanan ilanda KPSS şartı aranmadığı belirtildi. Büro memurluğu için en az lise mezuniyeti gerekiyor. Peki, İŞKUR 1241 büro memuru alım şartları neler? İşte başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 13:00
  • 1
  • 14
İŞKUR KPSS şartsız en az lise mezunu 1241 büro memuru alacak! İşte başvuru şartları...

Türkiye İş Kurumu binlerce yeni iş ilanı yayınladı. 2020'de istihdam hedefini artıran İŞKUR, sadece Ocak ayında 41 bin kişilik iş ilanı yayınladı. En az ilkokul mezunu olanların başvurabildiği ilanlar ile yerleştirmeler yapılmaya başlandı. İŞKUR son olarak 1241 kişilik büro memuru alım ilanı yayınladı. En az lise mezunu olanların başvuru yapabileceği ilanda KPSS şartı yok. Peki, başvuru şartları neler? İşte başvuru şartları...

  • 2
  • 14
İŞKUR KPSS şartsız en az lise mezunu 1241 büro memuru alacak! İşte başvuru şartları...

BÜRO MEMURUNUN GÖREVLERİ

Büro memuru, ofis ve büro gibi ortamların günlük işleyişlerinin aksamadan devam etmesini sağlayan kişidir. Ofis içi iletişim ve yazışma işlerinin çoğu kısmını üstelenen bu kişiler, aynı zamanda firmanın dışa açılan yüzü olarak da görev yapabilirler.

  • 3
  • 14
İŞKUR KPSS şartsız en az lise mezunu 1241 büro memuru alacak! İşte başvuru şartları...

Büro memuru iş ilanı yayınlayan firmalar, işe alacakları kişilerden; günlük yazışmaları yapmak, dökümler alıp dosyalamak, raporlama yapmak, dışarıdan gelen misafir ve müşterilerle temas kurmak, resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantıyı oluşturmak gibi işleri yerine getirmelerini beklerler.

  • 4
  • 14
İŞKUR KPSS şartsız en az lise mezunu 1241 büro memuru alacak! İşte başvuru şartları...

Büro memuru iş ilanları veren firmaların kriterleri, çalışma alanlarına göre değişikliklik gösterebilmektedir. Dış ticaret alanında faaliyet gösteren bir firma, işe alacağı büro personelinin dil bilmesini isteyebilirken; muhasebe ofisleri, kendileri için çalışacak kişilerden iş ile ilgili programları kullanabilmelerini bekleyebilmektedir.

  • 5
  • 14
İŞKUR KPSS şartsız en az lise mezunu 1241 büro memuru alacak! İşte başvuru şartları...

Büro memuru ilanları oluşturan firmalar, bütün adaylardan; aktif olarak bilgisayar kullanabilmelerini isterler. Ekip çalışmasına yatkın, düzgün bir diksiyona ve iş disiplinine sahip olan kişilerin, büro memurluğu yapma konusunda gereken vasıfları taşıdıkları görülmektedir