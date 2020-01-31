İŞKUR KPSS şartsız en az lise mezunu 1241 büro memuru alacak! İşte başvuru şartları...

İŞKUR üzerinden yeni iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR istihdamı artırmak adına her geçen gün yeni iş ilanlarını sitesine ekliyor. Geçtiğimiz yıl 1.5 milyon kişiye yeni iş fırsatı sunan İŞKUR, bu yıl hedefi daha da yukarı çekti. Yılın ilk ayında 41 bini aşkın kişiye iş imkanı sunuldu. Sitedeki ilanlar içinde birçok farklı meslek grubu var. Bu ilanlar içinde KPSS şartsız olanlar büyük ilgi görüyor. İŞKUR 1241 kişilik daha ilan yayınladı. Yayınlanan ilanda KPSS şartı aranmadığı belirtildi. Büro memurluğu için en az lise mezuniyeti gerekiyor. Peki, İŞKUR 1241 büro memuru alım şartları neler? İşte başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 13:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





