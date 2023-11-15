Emekliye %4 ek ödemeli zam tablosu çizildi! SSK, Bağ-Kur, Tarım, EYT'li için 2'li artış formülü şekillendi! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" açıklamaları, emeklilerin Ocak 2024'teki zam beklentilerini güçlendirdi. Yeni yılda, kök emekli aylığı ve en düşük emekli aylığı, hem enflasyon artışına tabi olacak hem de refah zammından faydalanacak. Peki emeklinin maaşı 2024'te ne kadar artacak?