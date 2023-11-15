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Haberler Galeri Emekliye %4 ek ödemeli zam tablosu çizildi! SSK, Bağ-Kur, Tarım, EYT'li için 2'li artış formülü şekillendi! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekliye %4 ek ödemeli zam tablosu çizildi! SSK, Bağ-Kur, Tarım, EYT'li için 2'li artış formülü şekillendi! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" açıklamaları, emeklilerin Ocak 2024'teki zam beklentilerini güçlendirdi. Yeni yılda, kök emekli aylığı ve en düşük emekli aylığı, hem enflasyon artışına tabi olacak hem de refah zammından faydalanacak. Peki emeklinin maaşı 2024'te ne kadar artacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 08:00
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Emekliye %4 ek ödemeli zam tablosu çizildi! SSK, Bağ-Kur, Tarım, EYT’li için 2’li artış formülü şekillendi! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Ocak 2024'e yönelik zam beklentileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" sözleriyle öne çıktı. Yeni yılda, kök emekli aylığı ve en düşük emekli aylığı, hem enflasyon artışına tabi olacak hem de refah zammından faydalanacak. SSK, Bağ-Kur, Tarım, EYT'li için 2'li artış formülü şekillendi. İşte emekliye %4 ek ödemeli zam tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye %4 ek ödemeli zam tablosu çizildi! SSK, Bağ-Kur, Tarım, EYT’li için 2’li artış formülü şekillendi! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Emeklilere iyileştirmede 2 formül ön plana çıkıyor. Hem kök aylıkları artıracak hem de 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formül masada bulunuyor. Takvim Gazetesi'nden Hazal Ateş emekli için noktasından virgülüne zam formüllerini yazdı.

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Emekliye %4 ek ödemeli zam tablosu çizildi! SSK, Bağ-Kur, Tarım, EYT’li için 2’li artış formülü şekillendi! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

KÖK AYLIKLARA REFAH VE SEYYANEN ZAM YOLDA

Kök aylıklara yansıyacak enflasyon zammına ilaveten refah payı verilmesi beklenirken, taban emekli aylığında da seyyanen artış gündemde.

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Emekliye %4 ek ödemeli zam tablosu çizildi! SSK, Bağ-Kur, Tarım, EYT’li için 2’li artış formülü şekillendi! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

REFAH PAYI, SEYYANEN ZAM NEDİR?

Refah payı, çalışanların enflasyondan korunmasını sağlamak amacıyla devreye alınan, olası kur, fiyat gibi dalgalanmalara karşı koruyup, mağdur olmamaları için hayata geçirilen bir uygulama.

Refah payı, işçi, memur ve emeklilerin aldığı maaşlardan enflasyon oranı çıkarıldıktan sonra hesaplanarak ödenen miktar. Seyyanen zam ise ödemelerde eşit biçimde yapılan artış anlamına geliyor.

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Emekliye %4 ek ödemeli zam tablosu çizildi! SSK, Bağ-Kur, Tarım, EYT’li için 2’li artış formülü şekillendi! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE ENFLASYONUN ÜST NOKTA OLAN YÜZDE 68 OLARAK GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE ZAMMA NE KADAR REFAH PAYI EKLENMESİ BEKLENİYOR?

Enflasyonun yüzde 68 olarak gerçekleşmesi durumunda SSK, Bağ- Kur emekli aylıklarına refah payı hariç yüzde 40.26, memur ve emeklilerine de yüzde 52.17 zam yapılacak. Ocak'ta refah payıyla birlikte emeklilere yapılacak zammın yüzde 52'yi geçmesi bekleniyor. Bu artış kök aylıklara yansıyacak.