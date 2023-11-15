1999-2000-2008 sonrası dikkat! ‘S’, ‘Ş’, ‘K’ kodu olanın EYT'si, kademeli ve kısmi emekliliği iptal olacak! Hemen e-Devlet'ten bakın
EYT, kademeli ve kısmi emeklilik sistemleri çalışanların belirli prim ve gün şartlarını karşılamaları durumunda emeklilik süreçlerini kolaylaştırıyor. Ancak SGK tarafından belirtilen uyarılar durumunda hizmet dökümünde bulunan 3 harf emeklilik hayallerinizi yıkabilir. Hemen e-Devlet'ten kontrol edin. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 15.11.2023
08:24 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023
08:27
Emeklilik hakkına sahip milyonlarca vatandaş, EYT imkanını değerlendirirken, dikkat etmeleri gereken önemli bir husus bulunuyor. Emeklilik için gereken gün, prim ve hizmet yılı şartlarını tamamlamış gibi görünseler de, hizmet dökümlerinde yer alan bazı detaylar, emeklilik haklarını riske sokabilir. Bu bağlamda, sigortalıları emeklilikten mahrum bırakabilecek harf hatalarına karşı dikkatli olmak, önem arz ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT yasası yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açarken, yeni reformlar için de hazırlıklar başladı. Özellikle Bağ-Kur'lulara ve kadınlara yönelik emeklilik müjdeleri için kollar sıvandı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olup ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihlere çekip prim ve yıl şartını tamamlayanlar aylık başvurusunu yaparken, hizmet dökümünde yer alan bazı harfler, emekliliği tehlikeye sokuyor.
HANGİ HARFLER KRİTİK
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gerçekleştirdiği denetimlerin ardından bazı kriterlere göre iş yerlerini S (Sahte iş yeri), Ş (Şüpheli iş yeri) ve K (Kontrollü iş yeri) harfleri ile kodluyor. 'Ş' harfi, iş yerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamı taşıyor.
Ş HARFİ VARSA NE OLACAK?
Eğer bir iş yerine 'Ş-Şüpheli' kodu konulmuşsa, burası hakkında bir denetim süreci başlıyor. Söz konusu denetimin amacı, bu iş yerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığını tespit etmek. Gerçekleştirilen denetimin ardından sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte iş yeri) olarak değiştiriliyor ve buradan yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal ediliyor. Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu tamamen kaldırılıyor ve bu iş yerinden yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul ediliyor.
AYLIK BAĞLANIR MI?
Hizmet dökümünde 'Ş' harfi bulunması emekliliğe engel değil. Bu iş yerinden bildirilen sigortalılar denetim sonuçlanmadan da emeklilik talebinde bulunabiliyor, aylıkları da bağlanıyor. Ancak denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olduğu anlaşılırsa, söz konusu primler iptal ediliyor. Bu iptal sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesiliyor ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri isteniyor. Hatta edavi amacıyla yapılmış ödeme varsa onlar da geri alınıyor.