1999-2000-2008 sonrası dikkat! ‘S’, ‘Ş’, ‘K’ kodu olanın EYT'si, kademeli ve kısmi emekliliği iptal olacak! Hemen e-Devlet'ten bakın

Ş HARFİ VARSA NE OLACAK?

Eğer bir iş yerine 'Ş-Şüpheli' kodu konulmuşsa, burası hakkında bir denetim süreci başlıyor. Söz konusu denetimin amacı, bu iş yerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığını tespit etmek. Gerçekleştirilen denetimin ardından sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte iş yeri) olarak değiştiriliyor ve buradan yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal ediliyor. Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu tamamen kaldırılıyor ve bu iş yerinden yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul ediliyor.