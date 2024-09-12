12 Eylül 2024, Perşembe
Emekliye 3'ü 1 arada zam! SSK, BAĞ-KUR'luya 15.000 TL kapıda!
Milyonlarca emekli için 2025 Ocak ayında devreye girecek zam düzenlemeleri hakkında detaylar oluşuyor. SSK, Bağ-Kur emeklilerine enflasyon farkına ek olarak refah payı artışı ve taban maaş düzenlemeleri yapılacak. Bu duruma göre refah payı hariç tutulduğunda aylıklara %13.44'lük artışla öngörülüyor. En düşük maaşın ise 14 ila 15 bin aralığına çıkması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 12.09.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 07:02