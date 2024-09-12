Emekliye 3’ü 1 arada zam! SSK, BAĞ-KUR’luya 15.000 TL kapıda!

En Düşük Emekli Maaşı Artıyor mu?

Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkarılmıştı. Ancak Ocak ayında enflasyon kesinleştikten sonra bu rakamın yeniden yükseltilmesi gündemde. Eğer kök maaşı 11 bin TL ve altında olan emekliler için bir düzenleme yapılmazsa, sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu sorunun önüne geçmek amacıyla taban maaşların da zam oranları kadar artırılması bekleniyor. Öngörülen yüzde 13.44'lük artışla en düşük emekli maaşı 14 bin 180 TL'ye çıkabilir.