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Emekliye 3'ü 1 arada zam! SSK, BAĞ-KUR'luya 15.000 TL kapıda!

Milyonlarca emekli için 2025 Ocak ayında devreye girecek zam düzenlemeleri hakkında detaylar oluşuyor. SSK, Bağ-Kur emeklilerine enflasyon farkına ek olarak refah payı artışı ve taban maaş düzenlemeleri yapılacak. Bu duruma göre refah payı hariç tutulduğunda aylıklara %13.44'lük artışla öngörülüyor. En düşük maaşın ise 14 ila 15 bin aralığına çıkması bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.09.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 07:02
Emekliye 3’ü 1 arada zam! SSK, BAĞ-KUR’luya 15.000 TL kapıda!

Emekliler ve memurlar, Ocak ayında yapılacak maaş artışlarını sabırsızlıkla bekliyor. Enflasyon oranlarının belirleyici olduğu zam oranları, Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre şekillenecek. Zam oranlarının yanı sıra en düşük emekli maaşlarına yapılacak olası artışlar ve refah payı eklemeleri de gündemde. Yapılacak bu zamlar, maaşların önemli ölçüde artmasını sağlayacak. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi..

Emekliye 3’ü 1 arada zam! SSK, BAĞ-KUR’luya 15.000 TL kapıda!

6 Aylık Enflasyon Oranı Belirleyici Olacak

Emeklilere yapılacak zamlar, son 6 aylık enflasyon oranlarına göre hesaplanacak. TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonu ise yüzde 2.47 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası, 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 38 olarak öngörürken, tahmin aralığının üst bandını yüzde 42 olarak açıkladı. Eğer yıl sonu enflasyonu yüzde 38 olursa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64 olacak. Yüzde 42'lik bir enflasyon oranı ise bu artışı yüzde 13.84'e çıkaracak. Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahmini ise yüzde 41.5 olarak belirlendi, bu durumda zam oranı yüzde 13.44 olacak.

Emekliye 3’ü 1 arada zam! SSK, BAĞ-KUR’luya 15.000 TL kapıda!

Memurlar İçin Farklı Zam Oranı

Memurların maaş artışları da enflasyona göre şekillenecek. Yıl sonu enflasyonun yüzde 41.5 olarak gerçekleşmesi halinde, memurların zam oranı yüzde 9.31 olarak hesaplanacak. Ancak refah payı eklemesiyle bu oran daha da artabilir ve memur emeklileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları eşitlenebilir.

Emekliye 3’ü 1 arada zam! SSK, BAĞ-KUR’luya 15.000 TL kapıda!

En Düşük Emekli Maaşı Artıyor mu?

Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkarılmıştı. Ancak Ocak ayında enflasyon kesinleştikten sonra bu rakamın yeniden yükseltilmesi gündemde. Eğer kök maaşı 11 bin TL ve altında olan emekliler için bir düzenleme yapılmazsa, sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu sorunun önüne geçmek amacıyla taban maaşların da zam oranları kadar artırılması bekleniyor. Öngörülen yüzde 13.44'lük artışla en düşük emekli maaşı 14 bin 180 TL'ye çıkabilir.

Emekliye 3’ü 1 arada zam! SSK, BAĞ-KUR’luya 15.000 TL kapıda!

Refah Payı ile Ek Artış Gelebilir

Ocak ayında yapılacak zamların yanı sıra refah payı eklenmesi de gündemde. Bu düzenlemeyle emeklilere yapılacak artışların yüzde 20'ye kadar çıkması planlanıyor. Refah payı ile birlikte tüm emeklilerin maaşlarında önemli bir artış öngörülüyor.