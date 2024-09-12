TOKİ-AFAD deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı? Hatay, Antep, Maraş...

24 Bin 812 Konut Daha Teslim Ediliyor

Deprem sonrası Türkiye genelinde başlatılan afet konutları teslim süreci hız kesmeden devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), toplamda 11 ilde yapımı tamamlanan 24 bin 812 yeni konutun daha hak sahiplerine kura ile teslim edileceğini açıkladı. Hatay'ın yanı sıra Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman gibi depremden etkilenen illerde de bu süreç devam ediyor.