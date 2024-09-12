12 Eylül 2024, Perşembe
TOKİ-AFAD deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı? Hatay, Antep, Maraş...
Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da afetzedeler için TOKİ ve AFAD işbirliği ile yapılan konutlar sahiplerini buluyor. 12 Eylül Perşembe günü canlı yayında yapılan kura ile birlikte afetzedeler evlerine kavuştu. AFAD YouTube hesabından canlı yayınlanan kura ile birlikte konut sahiplerinin listesi belli oluyor. İşte canlı yayın bilgileri...
Giriş Tarihi: 12.09.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:56