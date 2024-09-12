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Haberler Galeri TOKİ-AFAD deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı? Hatay, Antep, Maraş...

TOKİ-AFAD deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı? Hatay, Antep, Maraş...

Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da afetzedeler için TOKİ ve AFAD işbirliği ile yapılan konutlar sahiplerini buluyor. 12 Eylül Perşembe günü canlı yayında yapılan kura ile birlikte afetzedeler evlerine kavuştu. AFAD YouTube hesabından canlı yayınlanan kura ile birlikte konut sahiplerinin listesi belli oluyor. İşte canlı yayın bilgileri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.09.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:56
TOKİ Hatay kura sonuçları İSİM LİSTESİ 2024 | TOKİ Hatay ASİL-YEDEK liste belli oldu mu? 2+1, 3+1 daire...

6 Şubat 2024'te yaşanan depremlerin ardından inşa edilen afet konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 519 deprem konutu için kura çekimi ve anahtar teslim töreni 12 Eylül 2024 Perşembe günü gerçekleştirken bu önemli tören, AFAD'ın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

TOKİ Hatay kura sonuçları İSİM LİSTESİ 2024 | TOKİ Hatay ASİL-YEDEK liste belli oldu mu? 2+1, 3+1 daire...

Kura Çekimini Nereden İzleyebilirim?

TOKİ Hatay Deprem Konutları Kura Çekimi, 12 Eylül Perşembe günü saat 11.30'da başlayan, AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek. Depremzede vatandaşlar, konutlarına kavuşma sürecini canlı olarak izleme fırsatına sahip olacaklar.

Kura çekiminin canlı yayınlarına aşağıdaki linkler üzerinden erişebilirsiniz.

📍 Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye

https://www.youtube.com/@afadhaksahiplerikuracekimi1

📍 Kahramanmaraş, Adana, Kilis, Şanlıurfa

https://www.youtube.com/@afadhaksahiplerikuracekimi2

📍 Malatya, Adıyaman, Elazığ

https://www.youtube.com/@afadhaksahiplerikuracekimi3

TOKİ Hatay kura sonuçları İSİM LİSTESİ 2024 | TOKİ Hatay ASİL-YEDEK liste belli oldu mu? 2+1, 3+1 daire...

Kura Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet platformunda yer alan AFAD sayfası üzerinden erişime açılacak. Hak sahipleri, sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi adresinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecekler.

İsim listesi henüz açıklanmadı. Belli olduğunda sonuçlara e-Devlet üzerinden erişebilirsiniz.

TOKİ Hatay kura sonuçları İSİM LİSTESİ 2024 | TOKİ Hatay ASİL-YEDEK liste belli oldu mu? 2+1, 3+1 daire...

24 Bin 812 Konut Daha Teslim Ediliyor

Deprem sonrası Türkiye genelinde başlatılan afet konutları teslim süreci hız kesmeden devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), toplamda 11 ilde yapımı tamamlanan 24 bin 812 yeni konutun daha hak sahiplerine kura ile teslim edileceğini açıkladı. Hatay'ın yanı sıra Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman gibi depremden etkilenen illerde de bu süreç devam ediyor.

TOKİ Hatay kura sonuçları İSİM LİSTESİ 2024 | TOKİ Hatay ASİL-YEDEK liste belli oldu mu? 2+1, 3+1 daire...

AFAD'dan Resmi Açıklama

AFAD'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bugüne kadar teslim edilen 76 bin 442 konut ile toplamda 101 bin 254 afet konutunun hak sahiplerine ulaştırıldığı ifade edildi. AFAD'ın mesajında, "Asrın felaketinden asrın birlikteliğine… Tarihin en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonunu Milletimizle omuz omuza sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi. Kura sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek.