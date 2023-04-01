Emekliye 3’lü müjde! Bayramda 2x2 bin TL ikramiye! Asıl maaş 7.500 TL/10.000 TL promosyon! 2023 Temmuz maaşları...

İKRAMİYEYE İLAVE ZAM! EYT'LİLER DE FAYDALANACAK!

2023 yılında geçerli olacak emekli bayram ikramiye tutarı son dakika açıklamasıyla belli oldu.Emekli ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödeniyor. Bu sene EYT'lilerle birlikte 15 milyon emekli, zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacak.

.AK Parti Grup başkanvekili Mustafa Elitaş bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıktığını duyurdu. Elitaş, "1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz." ifadelerini kullandı.