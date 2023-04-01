01 Nisan 2023, Cumartesi
Emekliye 3'lü müjde! Bayramda 2x2 bin TL ikramiye! Asıl maaş 7.500 TL/10.000 TL promosyon! 2023 Temmuz maaşları...
SSK ve Bağ-Kur emeklisine müjdeler peş peşe geldi. Bayramda 4.000 +7.500 TL maaş+10.000 TL promosyon ödenecek. Geçtiğimiz yıl en düşük emeklilik maaşı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 lirayı çıkartıldı ve bu rakam 4 ay dolmadan tekrar 7 bin 500 liraya yükseltildi. Milyonlarca EYT'linin emeklisiyle birlikte yeni maaş zammı ve ikramiye miktarları da hesaplandı. Her yıl iki Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelere de 2 bin TL zam yapıldı. Böylece emekliler iki bayram öncesinde 2 bin tl+2 bin tl olmak üzere toplamda 4 bin lira ikramiye alacaklar. Peki, Emekli promosyon ve ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte haberin detaylar...
Giriş Tarihi: 01.04.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 14:43
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