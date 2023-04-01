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Haberler Galeri Emekliye 3'lü müjde! Bayramda 2x2 bin TL ikramiye! Asıl maaş 7.500 TL/10.000 TL promosyon! 2023 Temmuz maaşları...

Emekliye 3'lü müjde! Bayramda 2x2 bin TL ikramiye! Asıl maaş 7.500 TL/10.000 TL promosyon! 2023 Temmuz maaşları...

SSK ve Bağ-Kur emeklisine müjdeler peş peşe geldi. Bayramda 4.000 +7.500 TL maaş+10.000 TL promosyon ödenecek. Geçtiğimiz yıl en düşük emeklilik maaşı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 lirayı çıkartıldı ve bu rakam 4 ay dolmadan tekrar 7 bin 500 liraya yükseltildi. Milyonlarca EYT'linin emeklisiyle birlikte yeni maaş zammı ve ikramiye miktarları da hesaplandı. Her yıl iki Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelere de 2 bin TL zam yapıldı. Böylece emekliler iki bayram öncesinde 2 bin tl+2 bin tl olmak üzere toplamda 4 bin lira ikramiye alacaklar. Peki, Emekli promosyon ve ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte haberin detaylar...

Giriş Tarihi: 01.04.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 14:43
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Emekliye 3’lü müjde! Bayramda 2x2 bin TL ikramiye! Asıl maaş 7.500 TL/10.000 TL promosyon! 2023 Temmuz maaşları...

Milyonlarca emekliyi sevindirecek haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla en düşük emekli aylığı 7.500 TL'ye yükseltildi. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyeler de artırıldı. Yeni ikramiye tutarına ilave zam uygulandı.Böylece milyonlarca emekli iki bayram öncesinde 2 bin TL+2 bin TL olmak üzere toplamda tam 4 bin TL ikramiye alacak. Maaşta ve ikramiyede yaşanan bu artış emeklile çifte kazanç sağlayacak. İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 3’lü müjde! Bayramda 2x2 bin TL ikramiye! Asıl maaş 7.500 TL/10.000 TL promosyon! 2023 Temmuz maaşları...

İKRAMİYEYE İLAVE ZAM! EYT'LİLER DE FAYDALANACAK!

2023 yılında geçerli olacak emekli bayram ikramiye tutarı son dakika açıklamasıyla belli oldu.Emekli ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödeniyor. Bu sene EYT'lilerle birlikte 15 milyon emekli, zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacak.

.AK Parti Grup başkanvekili Mustafa Elitaş bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıktığını duyurdu. Elitaş, "1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Emekliye 3’lü müjde! Bayramda 2x2 bin TL ikramiye! Asıl maaş 7.500 TL/10.000 TL promosyon! 2023 Temmuz maaşları...

Böylece 2000 TL Nisan'da ve yine 2000 TL Haziran'da olmak üzere toplamda 4.000 TL ödeme yapılacak.

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Emekliye 3’lü müjde! Bayramda 2x2 bin TL ikramiye! Asıl maaş 7.500 TL/10.000 TL promosyon! 2023 Temmuz maaşları...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7.500 TL OLDU!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkaran düzenlemeyi içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni emekli maaşlarının ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

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Emekliye 3’lü müjde! Bayramda 2x2 bin TL ikramiye! Asıl maaş 7.500 TL/10.000 TL promosyon! 2023 Temmuz maaşları...

RAMAZAN İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri bayramdan bir hafta öncesinde hesaplarda oluyor.

Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan'da başlayacağından dolayı emekli ikramiyelerinin de 17 Nisan'a kadar yatırılması bekleniyor.