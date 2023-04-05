05 Nisan 2023, Çarşamba
5 Nisan TOKİ İstanbul KURA SONUÇLARI! TOKİ KURA ÇEKİMİ İZLE | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kazananların isim listesi!
TOKİ İstanbul kura çekimi son etabı başladı. TOKİ Arnavutköy Başakşehir Esenler kura çekimi ile 28.340 hak sahibi belirlenecek. 19 Nisan'da son erecek TOKİ İstanbul kura çekimi ile 50 bin konutun hak sahibi belirlenerek 81 ilde yükselecek 250 bin sosyal konutun tüm hak sahipleri de belli olmuş olacak. Son kuraların tamamlanmasıyla TOKİ sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy TOKİ konutları kazananların isimleri...
Giriş Tarihi: 05.04.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 10:23
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