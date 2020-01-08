Bir bankadan daha 0,79 hamlesi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, İNG, Akbank kredi faizleri ne kadar?

Kredi faizleri düşmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konut kredisi faizlerinin kamu bankalarında 0,79'a düşeceğinin müjdesini vermişti. Açıklamanın ardından 1 Ocak itibarıyla sıfır konut alımlarında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank faiz oranını 0,79 olarak uygulamaya başladı. Bugün bir hamle de katılım bankasından geldi. Ziraat Katılım kredi kar oranını sıfır konut alımlarında 0,79'a çektiğini duyurdu. Bugünden itibaren sıfır konut alacaklar için en uygun katılım bankası seçeneği de Ziraat Katılım oldu. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, İNG, Akbank kredi faizleri ne kadar? İşte güncel kredi faiz oranları 8 Ocak...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 12:23 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 12:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





