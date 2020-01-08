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Bir bankadan daha 0,79 hamlesi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, İNG, Akbank kredi faizleri ne kadar?

Kredi faizleri düşmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konut kredisi faizlerinin kamu bankalarında 0,79'a düşeceğinin müjdesini vermişti. Açıklamanın ardından 1 Ocak itibarıyla sıfır konut alımlarında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank faiz oranını 0,79 olarak uygulamaya başladı. Bugün bir hamle de katılım bankasından geldi. Ziraat Katılım kredi kar oranını sıfır konut alımlarında 0,79'a çektiğini duyurdu. Bugünden itibaren sıfır konut alacaklar için en uygun katılım bankası seçeneği de Ziraat Katılım oldu. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, İNG, Akbank kredi faizleri ne kadar? İşte güncel kredi faiz oranları 8 Ocak...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 12:23 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 12:30
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Bir bankadan daha 0,79 hamlesi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, İNG, Akbank kredi faizleri ne kadar?

Kredi faizlerinde sert düşüş devam ediyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank sıfır konut alımlarında 1 Ocak itibarıyla faiz oranını 0,79'a çekmişti. Uygulamanın ardından gözler diğer bankalara çevrilirken, katılım bankalarının sürece dahil olup olmayacağı merak ediliyordu. Ziraat Katılım ilk adımı attı. Kredi kar oranını sıfır konutlar için 0,79'a düşüren Ziraat Katılım en uygun kredi veren bankalar arasında yerini aldı. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, İNG, Akbank kredi faizleri ne kadar? İşte güncel kredi faiz oranları...

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Bir bankadan daha 0,79 hamlesi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, İNG, Akbank kredi faizleri ne kadar?

ZİRAAT KATILIM KREDİ KAR ORANINI 0,79'A ÇEKTİ

Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranlarını 08.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 0.79 olarak belirledi.

Kredi 120 ay vade ile sınırlı olacak ve azami 500 bin lira kullandırılacak.

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Bir bankadan daha 0,79 hamlesi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, İNG, Akbank kredi faizleri ne kadar?

BAKAN ALBAYRAK MÜJDELEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'un son günlerinde katıldığı bir toplantıda 0,79 kredi faiz oranını müjdelemişti. Bakan Albayrak, kamu bankalarının adım atacağını ifade ederek, "2020 enflasyonun ve faizlerin düştüğü bir yıl olacak" demişti.

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Bir bankadan daha 0,79 hamlesi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, İNG, Akbank kredi faizleri ne kadar?

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 8 OCAK

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANI

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.12

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,02

Sıfır konutta: 0,79

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Bir bankadan daha 0,79 hamlesi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, İNG, Akbank kredi faizleri ne kadar?

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1,12

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,05

Sıfır konutta: 0,79