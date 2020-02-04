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Emekliye 368 TL ek kazanç! Hastalığa ve yaşa göre farklı zam! İşte 2020 emeklilik düzenlemesi...

Emeklilere ek ödeme fırsatı geliyor. Emekli aylığı, ölüm aylığı gibi başlıklar altında 12.5 milyonu aşkın vatandaşa her ay ödeme yapılıyor. Bunun dışında emekli bayram ikramiyesi, enflasyon farkı gibi ödemeler de 12.5 milyon kişiye yapılıyor. Emekliler ile ilgili her geçen gün farklı çalışmalar gündeme geliyor. O çalışmalardan biri de 2020 emeklilik düzenlemesi oldu. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Ergün düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiğini söyledi. Hazırlanan çalışmanın içerisindeki maddeler hayata geçerse emeklilere 368 TL ek ödeme gelecek. Düzenlemenin içinde hastaya ve yaşlıya farklı zam gibi detaylar da yer alıyor. Peki, emekliye 2020 düzenlemesi yasalaşacak mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 13:35
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Emekliye 368 TL ek kazanç! Hastalığa ve yaşa göre farklı zam! İşte 2020 emeklilik düzenlemesi...

Emekliye 2020 düzenlemesi geliyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada, "Çalışılan dönemlerdeki sigorta mevzuat hükümleri esas alınarak, karma sisteme göre hesaplanan emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Bu talebimiz yerine getirilmeli ve bundan sonra bağlanacak aylıklara da aynı kriterler uygulanmalıdır." dedi. Emeklilik için hazırlanan düzenlemede hastaya ve yaşlıya farklı zam oranları da yer alıyor. Peki, emekliye 2020 düzenlemesi yasalaşacak mı? İşte detaylar...

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Emekliye 368 TL ek kazanç! Hastalığa ve yaşa göre farklı zam! İşte 2020 emeklilik düzenlemesi...

PRİM EKSİĞİ OLANA EMEKLİLİK GELİYOR

Yapılandırma kanunuyla daha önce geçmişe dönük olarak borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. Şimdi SSK'lılar için de aynı imkanın getirilmesi gündemde. Düzenleme yapılırsa, emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.

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Emekliye 368 TL ek kazanç! Hastalığa ve yaşa göre farklı zam! İşte 2020 emeklilik düzenlemesi...

Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az 1800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp 1800 ve üzerinde primi olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek.

EK ÖDEME GELİYOR! (VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ)

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Emekliye 368 TL ek kazanç! Hastalığa ve yaşa göre farklı zam! İşte 2020 emeklilik düzenlemesi...

YAŞÇA BÜYÜK OLANA DAHA FAZLA MAAŞ

İkinci olarak gündemde olan düzenleme ise yaşlı ve bakıma muhtaç emeklileri ilgilendiriyor. Buna göre, emeklinin maaş hesabında 'geçim ve bakım' durumu dikkate alınacak. Yaşça büyük ve yardıma muhtaç olanların maaşları artacak. Konuyla ilgili çalışmanın 2020 yılı içinde yasalaşması bekleniyor.

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Emekliye 368 TL ek kazanç! Hastalığa ve yaşa göre farklı zam! İşte 2020 emeklilik düzenlemesi...

Bakıma muhtaç hale gelmiş ve geçim sıkıntısı yaşayan, örneğin 80 yaşın üzerindeki emeklilere yüzde 100 zam yapılabilecek. 80 yaşında 1.100 lira maaş alan bir emekliye, ihtiyacı olduğu tespit edilmesi halinde 2 bin 200 lira maaş verilebilecek.