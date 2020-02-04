Daha yüksek kıdem tazminatı alabilirsiniz! Kıdem tazminatı tavan ve taban ücretleri ne kadar?

Kıdem tazminatı işçi ve işveren arasında en büyük sorunun yaşandığı hak olarak öne çıkıyor. İşçiler her şartta parasını almak isterken, işverenler kıdem tazminatı haklarını birçok kez ihlal edebiliyor. İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlık iş mahkemelerince çözülüyor. Kıdem tazminatı işçinin çalıştığı her yıla karşılık bir brüt ücret ödenmesidir. Bunun dışında ihbar tazminatı hakkı da işçiye veriliyor. Kıdem tazminatını artırmak mümkün. İşte kıdem tazminatını artırmanın yolları...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 11:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





