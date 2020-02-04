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Daha yüksek kıdem tazminatı alabilirsiniz! Kıdem tazminatı tavan ve taban ücretleri ne kadar?

Kıdem tazminatı işçi ve işveren arasında en büyük sorunun yaşandığı hak olarak öne çıkıyor. İşçiler her şartta parasını almak isterken, işverenler kıdem tazminatı haklarını birçok kez ihlal edebiliyor. İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlık iş mahkemelerince çözülüyor. Kıdem tazminatı işçinin çalıştığı her yıla karşılık bir brüt ücret ödenmesidir. Bunun dışında ihbar tazminatı hakkı da işçiye veriliyor. Kıdem tazminatını artırmak mümkün. İşte kıdem tazminatını artırmanın yolları...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 11:58
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Daha yüksek kıdem tazminatı alabilirsiniz! Kıdem tazminatı tavan ve taban ücretleri ne kadar?

Kıdem tazminatı işçinin, işverene karşı en büyük hakkı olarak biliniyor. İşçi, işten çıkarılması durumunda çalıştığı her yıla karşılık bir brüt ücret alıyor. En düşük kıdem tazminatı asgari ücretli işçiye ödeniyor. Taban ücret bu yıl 2943 TL oldu. Ancak kıdem tazminatını artırmak mümkün. Yeni Asır Yazarı Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. İşte milyonları ilgilendiren o sorular ve cevaplar...

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Daha yüksek kıdem tazminatı alabilirsiniz! Kıdem tazminatı tavan ve taban ücretleri ne kadar?

■ Kıdem tazminatı hesaplanırken tüm aldığımız yan ücretler de etkili oluyor mu? Levent ERTEKİN

Milyonlarca çalışan için bir güvence olan kıdem tazminatı hesabında birçok püf noktası bulunuyor. Bu ayrıntıları değerlendirdiğinizde tazminatınızı da artırabiliyorsunuz.

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Daha yüksek kıdem tazminatı alabilirsiniz! Kıdem tazminatı tavan ve taban ücretleri ne kadar?

Yani size nakit olarak ve düzenli ödenen her parayı brüt ücrete eklediğinizde giydirilmiş brüt ücret ortaya çıkıyor ve buna göre tazminatınız hesaplanıyor.

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Daha yüksek kıdem tazminatı alabilirsiniz! Kıdem tazminatı tavan ve taban ücretleri ne kadar?

Türkiye'de kıdem tazminatını alabilmek için bir işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Bu da tazminat için yeterli sayılmıyor. İşçinin aynı zamanda kendi kusuru dışında ya da sebepsiz olarak işten çıkartılması ya da haklı fesih ile ayrılması ��artı bulunuyor.

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Daha yüksek kıdem tazminatı alabilirsiniz! Kıdem tazminatı tavan ve taban ücretleri ne kadar?

ÜCRET HİLESİ VAR

Ayrıca kanunun tanıdığı emeklilik, evlilik, askerlik, 15 yıl 3600 gün hakkı gibi tazminat alma yöntemleri de bulunuyor.
Tazminat hesabında her yıl için bir brüt maaş ödeniyor.