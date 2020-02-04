Anneye günde 90 TL! İŞKUR annelere harçlık alma şartları neler?

İŞKUR istihdamı artırma projelerinin yanı sıra destek programları ile de öne çıkıyor. Gençlere, annelere, yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine, engellilere İŞKUR üzerinden farklı destek programları sağlanıyor. İŞKUR'un en büyük projeleri arasında ise meslek kursları yer alıyor. Meslek kursları ile iş hayatına binlece kişinin katılımı sağlanıyor. İŞKUR'un son dönemde yeni bir projesi daha var. Bu proje kapsamında annelere günlük 90 TL harçlık kazanma imkanı veriliyor. Binlerce kişi bu projenin detaylarını araştırıyor. Peki, İŞKUR annelere harçlık alma şartları neler? İşte istenen şartlar ve detaylar...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 15:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





