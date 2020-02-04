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Anneye günde 90 TL! İŞKUR annelere harçlık alma şartları neler?

İŞKUR istihdamı artırma projelerinin yanı sıra destek programları ile de öne çıkıyor. Gençlere, annelere, yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine, engellilere İŞKUR üzerinden farklı destek programları sağlanıyor. İŞKUR'un en büyük projeleri arasında ise meslek kursları yer alıyor. Meslek kursları ile iş hayatına binlece kişinin katılımı sağlanıyor. İŞKUR'un son dönemde yeni bir projesi daha var. Bu proje kapsamında annelere günlük 90 TL harçlık kazanma imkanı veriliyor. Binlerce kişi bu projenin detaylarını araştırıyor. Peki, İŞKUR annelere harçlık alma şartları neler? İşte istenen şartlar ve detaylar...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 15:26
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Anneye günde 90 TL! İŞKUR annelere harçlık alma şartları neler?

Devletin annelere desteği sürüyor. 2 ile 5 yaşında çocuğu olan anneye devlet günlük ve aylık ödemeler yapıyor. Annelere ödenen harçlıklardan birçok kişinin haberi yok. Devlet şartları karşılayan annelere 89,4 TL günlük harçlık verirken, aylık olarak da 400 TL ödeme yapıyor. Anneler programlara katılarak 2724 TL ödeme alabiliyor. Peki, annelere hangi destekler sağlanıyor? İşte annelere sağlanan destekler...

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Anneye günde 90 TL! İŞKUR annelere harçlık alma şartları neler?

GÜNDE 90 TL ÖDEME

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor.

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Anneye günde 90 TL! İŞKUR annelere harçlık alma şartları neler?

İşbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara hem günlük 89,4 lira harçlık hem de aylık 400 lira bakım desteği ödeniyor.

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Anneye günde 90 TL! İŞKUR annelere harçlık alma şartları neler?

AYDA 400 TL

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor.

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Anneye günde 90 TL! İŞKUR annelere harçlık alma şartları neler?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan anneler, 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteğinden yararlanıyor. İş öğrenen annelere ayrıca para da ödeniyor.