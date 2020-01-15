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A101'den dev fırsatlar! A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak indirimler geliyor! A101 indirimli ürünler neler?

A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak ile tanıtılan dev fırsatlar yarın sabah 09.00 itibarıyla şubelerde satışa çıkarılacak. 8 bin şube ile en büyük market zinciri olan A101'in fırsat ürünleri büyük ilgi görüyor. Piyasadaki koşullardan çok daha uyguna satılan A101 aktüel katalog ürünleri sınırlı sayıda bulunuyor. A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak ile tanıtılan dev fırsatlar arasında akıllı televizyonlar, cep telefonu, çatal bıçak seti, elektrikli süpürge, oyun klavyesi ve faresi dikkat çekiyor. A101 aktüel ürünler kataloğu ile tanıtılan gıda ve deterjan fırsatları da oldukça dikkat çekici. A101'den beğendiğiniz ürünü almak sabah saatlerinden mağazalara gitmeniz öneriliyor. Zira aktüel ürünler şube sayısının çokluğu nedeniyle düşük adetler şeklinde dağıtılıyor. Sizler için A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak ile tanıtılan indirim fırsatlarını derledik. "A101 indirimli ürünler neler?" sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte A101'in dev fırsatları...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 17:02
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A101'den dev fırsatlar! A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak indirimler geliyor! A101 indirimli ürünler neler?

A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak ile tanıtılan teknoloji, mutfak, gıda ve deterjan fırsatları yarın sabah raflarda olacak. A101 mağazaları her gün olduğu gibi 09.00'da mesaiye başlayacak. A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak ile tanıtılan fırsatlar arasında dev teknoloji aletleri de yer alıyor. İki televizyon fırsatının bulunduğu A101'de, telefon, çatal bıçak seti, tencereler, temizlik malzemeleri ve gıda ürünleri de yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak ile gelecek fırsatları henüz inceleyemeyenler, "A101 indirimli ürünler neler?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, A101 indirimli ürünler neler? İşte dev fırsatlar...

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A101'den dev fırsatlar! A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak indirimler geliyor! A101 indirimli ürünler neler?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 OCAK

HI LEVEL 49 EKRAN ULTRA HD SMART LED TV ÖZELLİKLERİ

-49" 123 cm

-4K HDR Ultra HD

-Netflix

-Youtube

-Wi-Fi

-USB 1x

-2xHDMI

-UHD Uydu alıcısı

-Wireless display

-Smart TV

-2 yıl Vestel servis güvencesindedir.

Üretim Yeri: Türkiye

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A101'den dev fırsatlar! A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak indirimler geliyor! A101 indirimli ürünler neler?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 OCAK

HI LEVEL 40 EKRAN ÖZELLİKLERİ

- 1920x1082 Full HD

- Uydu alıcılı

- Smart dahili Wi-fi

- 400 Hz

- 2x8 W ses çıkışı

- 2xHDMI girişi

- USB media player

- Coaxial ses çıkışı

- 2 Yıl Sunny garantisi altındadır.

-Duvara askı aparatı bulunmamaktadır.

Üretim Yeri: Türkiye

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A101'den dev fırsatlar! A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak indirimler geliyor! A101 indirimli ürünler neler?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 OCAK

SAMSUNG GALAXY A2 CORE ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu 5.0 İnç
Ekran Çözünürlüğü 540x960 (qHD) Piksel.
Ekran Çözünürlüğü Standardı SD.
Piksel Yoğunluğu 220 PPI.
Ekran Teknolojisi PLS.
Ekran Özellikleri Multi Touch.
Dokunmatik Türü Kapasitif Ekran.
Renk Sayısı 16 Milyon.

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A101'den dev fırsatlar! A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak indirimler geliyor! A101 indirimli ürünler neler?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 OCAK

DÜDÜKLÜ TENCERE ÖZELLİKLERİ

- 5 litre

- 304 kalite paslanmaz çelik

- Kolay açılır kapanır matik kapak

- El yakmayan bakalit kulp, indüksiyon kapsül taban

Üretim Yeri: Türkiye