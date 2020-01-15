A101'den dev fırsatlar! A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak indirimler geliyor! A101 indirimli ürünler neler?

A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak ile tanıtılan dev fırsatlar yarın sabah 09.00 itibarıyla şubelerde satışa çıkarılacak. 8 bin şube ile en büyük market zinciri olan A101'in fırsat ürünleri büyük ilgi görüyor. Piyasadaki koşullardan çok daha uyguna satılan A101 aktüel katalog ürünleri sınırlı sayıda bulunuyor. A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak ile tanıtılan dev fırsatlar arasında akıllı televizyonlar, cep telefonu, çatal bıçak seti, elektrikli süpürge, oyun klavyesi ve faresi dikkat çekiyor. A101 aktüel ürünler kataloğu ile tanıtılan gıda ve deterjan fırsatları da oldukça dikkat çekici. A101'den beğendiğiniz ürünü almak sabah saatlerinden mağazalara gitmeniz öneriliyor. Zira aktüel ürünler şube sayısının çokluğu nedeniyle düşük adetler şeklinde dağıtılıyor. Sizler için A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak ile tanıtılan indirim fırsatlarını derledik. "A101 indirimli ürünler neler?" sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte A101'in dev fırsatları...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 17:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





