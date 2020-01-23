Emekliye 368 ek ödeme müjdesi! Taslak Başkan Erdoğan'a gönderildi...
Emekliye 2020 düzenlemesi geliyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada, "Çalışılan dönemlerdeki sigorta mevzuat hükümleri esas alınarak, karma sisteme göre hesaplanan emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Bu talebimiz yerine getirilmeli ve bundan sonra bağlanacak aylıklara da aynı kriterler uygulanmalıdır." dedi. Emeklilik için hazırlanan düzenlemede hastaya ve yaşlıya farklı zam oranları da yer alıyor. Peki, emekliye 2020 düzenlemesi yasalaşacak mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.01.2020 15:41Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 15:43