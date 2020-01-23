Samsung S20'nin fiyatları sızdı! Samsung S20, S20+ S20 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
Dünyanın en önemli teknoloji devlerinden biri olan Samsung yeni telefonları ile ses getirmeyi planlıyor. Samsung Galaxy serisinin yeni üyeleri S20, S20+ ve S20 Ultra satışa çıkmak için gün sayıyor. Samsung'un tanıtımını yapmaya hazırlandığı ürünlerin fiyatları sızdı. Twitter üzerinden paylaşılan fiyatlar büyük ses getirdi. Türkiye'de de heyecanla beklenen S20, S20+ ve S20 Ultra serisinin fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Samsung S20, S20+ S20 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte Samsung S20 serisinin fiyatları...
Giriş Tarihi: 23.01.2020 17:16Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 17:29