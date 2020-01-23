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Samsung S20'nin fiyatları sızdı! Samsung S20, S20+ S20 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Dünyanın en önemli teknoloji devlerinden biri olan Samsung yeni telefonları ile ses getirmeyi planlıyor. Samsung Galaxy serisinin yeni üyeleri S20, S20+ ve S20 Ultra satışa çıkmak için gün sayıyor. Samsung'un tanıtımını yapmaya hazırlandığı ürünlerin fiyatları sızdı. Twitter üzerinden paylaşılan fiyatlar büyük ses getirdi. Türkiye'de de heyecanla beklenen S20, S20+ ve S20 Ultra serisinin fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Samsung S20, S20+ S20 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte Samsung S20 serisinin fiyatları...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 17:29
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Samsung S20'nin fiyatları sızdı! Samsung S20, S20+ S20 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Samsung S20, S20+, S20 Ultra seçenekleri ile dünyayı sallamaya hazırlanıyor. Huawei, Xiaomi ve Apple ile dev bir yarışa girişen Samsung yeni telefon modelini 3 farklı fiyat ve model ile ortaya koydu. Dünyanın en çok telefon ve teknoloji ürünü satan markalarından olan Samsung ekran çözünürlüğü konusunda rakiplerinden bir adım önde bulunuyor. Samsung'un yeni telefonunda da bu özellik göze çarpıyor. Peki, Samsung S20, S20+ S20 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar olacak? S20'nin özellikleri neler? İşte detaylar...

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Samsung S20'nin fiyatları sızdı! Samsung S20, S20+ S20 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

5G İLE GELECEK

11 Şubat'ta Galaxy S20 Plus hakkında bilgi sahibi olacağız. Telefon hakkında şu ana kadar öğrendiklerimiz ise sızıntılara ve dedikodulara dayanıyor. Örneğin cihazın Snapdragon 865 ile gelecek olması, S20 Plus'ın 5G'li bir telefon olacağı anlamına gelebilir.

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Samsung S20'nin fiyatları sızdı! Samsung S20, S20+ S20 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

TANITIM 11 ŞUBAT'TA

Galaxy S20 serisinin 11 Şubat Salı günü San Francisco'da tanıtılması bekleniyor. Önceki tanıtımlara bakarsak, telefonların Mart ayında mağazalarda olacağını söyleyebiliriz.

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Samsung S20'nin fiyatları sızdı! Samsung S20, S20+ S20 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Galaxy S20 Plus Ön Kamera
Ön yüzdeki kameranın ise Galaxy Note 10 serisinde olduğu gibi ortadaki bir delikte bulunacağı söyleniyor. Bununla birlikte kamera deliği, Note 10 serisine kıyasla daha küçük olabilir.

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Samsung S20'nin fiyatları sızdı! Samsung S20, S20+ S20 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Ekran Çözünürlüğü
Sızan teknik özellikler, Galaxy S20 Plus'ın ekran çözünürlüğünün 1440x3200 olacağını, inç başına 525 piksel sunacağını söylüyor. İddialara göre 162 x 74 x 7.8mm ölçüleriyle gelen telefon, 188 gram ağırlığında olacak.