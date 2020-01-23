Samsung S20'nin fiyatları sızdı! Samsung S20, S20+ S20 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Samsung S20, S20+, S20 Ultra seçenekleri ile dünyayı sallamaya hazırlanıyor. Huawei, Xiaomi ve Apple ile dev bir yarışa girişen Samsung yeni telefon modelini 3 farklı fiyat ve model ile ortaya koydu. Dünyanın en çok telefon ve teknoloji ürünü satan markalarından olan Samsung ekran çözünürlüğü konusunda rakiplerinden bir adım önde bulunuyor. Samsung'un yeni telefonunda da bu özellik göze çarpıyor. Peki, Samsung S20, S20+ S20 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar olacak? S20'nin özellikleri neler? İşte detaylar...