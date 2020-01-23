Bankaya emekli getirene 1250 TL! Emekli promosyonu için dev kampanyalar! En yüksek promosyon ne kadar?

Emeklilerin en önemli ek ödemelerinden olan promosyon ücretleri ilk kez 2017'de ödendi. 3 yıllık sözleşme yapan emekliler, maaşlarını taşımaları karşılığında 300 ile 450 TL arasında promosyon ödemesi aldı. Özel bankalar ve kamu bankalarının büyük rekabete giriştiği dönemin ardından promosyonlar cazibesini kaybetti. Ancak 2020 yılında emeklilerin bankalarla olan anlaşmaları sona eriyor. Ellerinde müşterileri kaçırmamak ve müşteri sayısını arttırmak isteyen bankalar promosyonlar için el arttırdı. 1250 TL'ye kadar yükselen emekli promosyonları için özellikle özel bankalar çok büyük ataklar yapıyor. Türkiye'de 13 milyon kişi SGK'dan aylık alıyor. Pastadan payını almak isteyen bankalar emeklileri yönlendirenlere de ödeme yapıyor. Bir özel banka kişi başı 100 TL, bir diğer özel banka ise 1 kişi için 125 TL ödüyor. 10 kişi ile sınırlı olan uygulama sayesinde emeklileri yönlendirenler de 1250 TL kazanma fırsatı elde ediyor. İşte en yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 13:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





