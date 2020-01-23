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Bankaya emekli getirene 1250 TL! Emekli promosyonu için dev kampanyalar! En yüksek promosyon ne kadar?

Emeklilerin en önemli ek ödemelerinden olan promosyon ücretleri ilk kez 2017'de ödendi. 3 yıllık sözleşme yapan emekliler, maaşlarını taşımaları karşılığında 300 ile 450 TL arasında promosyon ödemesi aldı. Özel bankalar ve kamu bankalarının büyük rekabete giriştiği dönemin ardından promosyonlar cazibesini kaybetti. Ancak 2020 yılında emeklilerin bankalarla olan anlaşmaları sona eriyor. Ellerinde müşterileri kaçırmamak ve müşteri sayısını arttırmak isteyen bankalar promosyonlar için el arttırdı. 1250 TL'ye kadar yükselen emekli promosyonları için özellikle özel bankalar çok büyük ataklar yapıyor. Türkiye'de 13 milyon kişi SGK'dan aylık alıyor. Pastadan payını almak isteyen bankalar emeklileri yönlendirenlere de ödeme yapıyor. Bir özel banka kişi başı 100 TL, bir diğer özel banka ise 1 kişi için 125 TL ödüyor. 10 kişi ile sınırlı olan uygulama sayesinde emeklileri yönlendirenler de 1250 TL kazanma fırsatı elde ediyor. İşte en yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 13:56
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Bankaya emekli getirene 1250 TL! Emekli promosyonu için dev kampanyalar! En yüksek promosyon ne kadar?

Emekliye Mart ayında promosyon fırsatı geliyor. 2017'de yürürlüğe giren uygulama ile emekliler maaşlarını taşımaları karşılığında bankalardan bir kereye mahsus olarak 300 ile 450 TL arasında ek ödeme almıştı. Uygulamanın 3'üncü yılı doldu ve emeklilerin anlaşmaları sona ermek üzere. Yeni anlaşma için Bankalar Birliği ile GK şubat ayıda bir araya gelecek. Bankalar emekli maaş müşterisi sayısını arttırmak ve elindeki maaş müşterilerini korumak için yeni teklifler hazırlıyor. Bir özel banka 1250 TL'ye kadar teklif sunarken, emeklileri yönlendirenlere de 125 TL öneriyor. Bir başka özel bankanın da benzer bir uygulaması söz konusu. Peki, emekli promosyonu ne kadar? İşte özel bankalar ve kamu bankalarının promosyon teklifleri...

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Bankaya emekli getirene 1250 TL! Emekli promosyonu için dev kampanyalar! En yüksek promosyon ne kadar?

HER EMEKLİ İÇİN 125 TL

QNB Finansbank emekli maaş müşteri sayısını arttırmak için büyük çaba sarf ediyor. Banka emeklilere 1250 TL teklif ile zirvede yer alırken, emeklileri getirenlere de 125 TL ödeme yapıyor. 10 kişiye kadar ödenen ücret ile emekli arkadaşlarını getirenler de promosyon alıyor. Hem maaşını taşıyan, hem de emekli getiren kişilerin kazancı daha da katlanıyor.

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Bankaya emekli getirene 1250 TL! Emekli promosyonu için dev kampanyalar! En yüksek promosyon ne kadar?

ŞUBAT'TA YENİ PROMOSYONLAR İÇİN TOPLANILACAK

Emekli promosyon ödemeleri 2017 yılında ilk kez yapıldı. Ödemelerin üçüncü yılı bu yıl Mart ayında dolacak. Türkiye Bankalar Birliği ve SGK yeni protokol için Şubat ayında masaya oturacak. Emekliler görüşmeleri heyecanla bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği, emeklileri temsilen masada olmak istediğini açıkladı.

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Bankaya emekli getirene 1250 TL! Emekli promosyonu için dev kampanyalar! En yüksek promosyon ne kadar?

BANKALAR DAYATMA YAPABİLİR, İZİN VERMEYİN

A Haber ekranlarında promosyon ile ilgili en güncel ve doğru bilgileri aktaran Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emeklilere bazı dayatmalar yapıldığını söyledi. Emeklilerin acele etmemesini ve yeni teklifleri beklemesini söyleyen Erdem, "Promosyon teklifleri sırasında kart kullanımı, fatura ödeme talimatı istenebiliyor. Bunlara dikkat edin." dedi.

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Bankaya emekli getirene 1250 TL! Emekli promosyonu için dev kampanyalar! En yüksek promosyon ne kadar?

13 MİLYON EMEKLİYE 300 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK'nin emeklilere bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor.

Kurum, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında da emeklilere 21,4 milyar lira ödeme yapmıştı.