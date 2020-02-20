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Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!

4/D'li taşeron işçileri sevindirecek emsal karar! Kamu kurumlarında çalışan 4/D'li taşeron işçilere ek zam var mı? Taşeronda son dakika gelişmesi yaşandı. Taşeron işçiler uzun zamandır yüzdelik dilim düzenlemesi bekliyordu. . 4/D'li sürekli işçi olarak çalışan personeller, daha önce aldıkları asgari ücretin yüzdelik farklarını şu anda alamıyorlardı. Bir taşeron işçinin açtığı davada mahkeme, taşeron işçinin maaşına yüzdelik dilim ile ek zam yapılmasına hükmetti. Bu durum 4/D'li taşeron işçiler için emsal karar oldu.

Giriş Tarihi: 20.02.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 15:45
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Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!

Taşeron işçilere ek zam var mı? Taşeron işçi son dakika gelişmesi 4/D'li taşeron işçileri sevindirdi. 4/D sürekli işçi olarak çalışan personeller, daha önce aldıkları asgari ücretin yüzdelik farklarını şu anda alamıyor. Peki, yüzdelik dilim düzenlemesi olacak mı? Taşeron işçilere ek zam var mı? Yüksek Hakem Kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçilere 6 şar aylık dilimlerde yüzde 4+4 şeklinde zam yapılması kararlaştırılmıştı. Fakat bu durum işçilerin alması gereken enflasyon farkı, ilave tediye gibi birçok sosyal haklardan mahrum olması anlamına geliyordu. Taşeron işçilere ek zam ve ödeme için mahkemeden emsal niteliğinde karar geldi.

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Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!

ÖNERGE MECLİSE GELDİ

AK Partili Cemal Öztürk yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Önergede 275 bin işçinin kadroya alınmadığı, toplu iş sözleşmesi haklarının askıya alındığı, enflasyon artışı ve zamlar nedeniyle işçi ücretlerinin ciddi biçimde gerilediği ve işçilerin yoksullaştığı iddiaları yer alıyor. Hemen konuşmamın başında ifade edeyim ki bunlar doğru değildir. Şöyle ki: Sosyal hukuk devleti yaklaşımıyla kapsamdaki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan alt işveren işçilerinin asıl iş-yardımcı iş ayrımı yapılmadan sürekli işçi olarak istihdam edilmeleri sağlanmıştır.

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Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!

YÜZDELİK DİLİM İÇİN EMSAL KARAR

Taşeron işçilerin maaşlarına yüzdelik dilim düzenlemesi yapılması konusunda ki son karar Sağlık İş Sendikasına bağlı bir taşeron işçi adına geldi.

Taşeron işçi tarafından açılan davada mahkeme heyeti işçi lehine karar verdi. Bu karar sonrası taşeron işçinin maaşına yüzdelik dilim ile ek zam yapılmasına hükmetti.

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Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!

EMSAL KARAR NİYE ÖNEMLİ

Taşeron işçilerin maaşlarına yüzdelik dilim ile ek zam yapılmasına dair emsal karar çıkmasının önemi, diğer işçilerin dava sürecinde ortaya çıkıyor.

Bundan sonra yüzdelik dilim ile ilgili dava açacak olan işçiler dava süreci ile çok uğraşmayacaklar. Yani işçiler, yüzdelik dilim ödemeleri için mahkemeye başvuru yapmak zorunda değil. Karar verilmiş ve kesinleşmiş ise bu karar diğer işçiler için de emsal olarak nitelendiriliyor. Mahkemeye başvuru yapılması durumunda da mahkeme aynı kararı alacak.

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Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!

YÜZDELİK DİLİM İLE EK ZAM UMUDU

Sürekli işçilerin maaş zamlarına yönelik mahkemeden bazı kararlar çıktı. Çeşitli şehirlerde farklı kurumlarda çalışan taşeron işçilere yönelik alınan bu kararlarda işçilerin maaşları artırıldı. Dava açan taşeron işçiler, kadroya alınmadan önceki maaşlarının asgari ücrete oranının kadroya alındıktan sonraki dönemlerde uygulanmasını talep ettiler.