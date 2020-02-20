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Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!
4/D'li taşeron işçileri sevindirecek emsal karar! Kamu kurumlarında çalışan 4/D'li taşeron işçilere ek zam var mı? Taşeronda son dakika gelişmesi yaşandı. Taşeron işçiler uzun zamandır yüzdelik dilim düzenlemesi bekliyordu. . 4/D'li sürekli işçi olarak çalışan personeller, daha önce aldıkları asgari ücretin yüzdelik farklarını şu anda alamıyorlardı. Bir taşeron işçinin açtığı davada mahkeme, taşeron işçinin maaşına yüzdelik dilim ile ek zam yapılmasına hükmetti. Bu durum 4/D'li taşeron işçiler için emsal karar oldu.
Giriş Tarihi: 20.02.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 15:45
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