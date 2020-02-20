Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!

EMSAL KARAR NİYE ÖNEMLİ

Taşeron işçilerin maaşlarına yüzdelik dilim ile ek zam yapılmasına dair emsal karar çıkmasının önemi, diğer işçilerin dava sürecinde ortaya çıkıyor.

Bundan sonra yüzdelik dilim ile ilgili dava açacak olan işçiler dava süreci ile çok uğraşmayacaklar. Yani işçiler, yüzdelik dilim ödemeleri için mahkemeye başvuru yapmak zorunda değil. Karar verilmiş ve kesinleşmiş ise bu karar diğer işçiler için de emsal olarak nitelendiriliyor. Mahkemeye başvuru yapılması durumunda da mahkeme aynı kararı alacak.