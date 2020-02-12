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Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren zam müjdesi kapıda! Emekliye 355 TL zam için gözler TBMM'ye çevrildi. 5 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine intibak düzenlemesi bekleniyor. Peki intibak son durum nedir? Düzenlemeyle birlikte, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına zam yolu açılacak. Böylelikle maaşlarda düzenleme yoluna gidilecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.02.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 12:52
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Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?
Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?

Emekli intibak yasası son durum nedir? Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli intibak için gözler TBMM'ye çevrildi. 2000 sonrası emeklilerin maaşında zam anlamına gelecek intibak son durum yoğun şekilde araştırılıyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde, 5 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine zammın yolu açılacak. Peki, intibak düzenlemesi Meclis'e geldi mi? İşte konuyla ilgili merak edilen son bilgiler!

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Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?
Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?

Hem memur hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lılar ile Bağ-Kur emeklileri de 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.

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Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?
Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?

2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşların intibak düzenlemesi için 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' adı altında yeni bir düzenleme yapılmasını öngören teklif, 6 Şubat 2020 günü TBMM komisyonlarına ulaştı.

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Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?
Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?

Kanun teklifi ile tarihe bağlı statü ayrımlarından kaynaklı dengesizliklerin giderilmesi için malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının yeniden düzenlenmesi amaçlanmakta.

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Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?
Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?

DÜZENLEME BU YIL TAMAM

TBMM'ye ulaşan yeni düzenleme ile emekliler tek çatı altında toplanacak ve 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile uygulamada birlik sağlanacak.