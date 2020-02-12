Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren zam müjdesi kapıda! Emekliye 355 TL zam için gözler TBMM'ye çevrildi. 5 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine intibak düzenlemesi bekleniyor. Peki intibak son durum nedir? Düzenlemeyle birlikte, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına zam yolu açılacak. Böylelikle maaşlarda düzenleme yoluna gidilecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 12.02.2020 12:51Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 12:52
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Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?
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Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?
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Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?
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Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?
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Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?