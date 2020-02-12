Emeklilere 368 TL ek ödeme! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 emeklilik düzenlemesi kapıda! Yaşa göre maaş…
Emeklilere 368 TL ek ödeme müjdesi! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2020 emeklilik düzenlemesi Başkan Erdoğan'a gönderildi. Yapılması planlanan düzenlemeyle emeklilere yeni haklar ve ek ödemeler gelecek. Düzenleme kapsamında emekliler ek ödeme alabilecek. Prim günlerini tamamlayamayan vatandaşlar ise eksik süreyi borçlanma yoluyla emekli olabilecek. Maaşlara yaş ayarı yapılırken, emeklinin hastalık durumuna göre de bu miktarlar değişecek. İşte, 2020 emeklilik düzenlemesinin detayları…
Giriş Tarihi: 12.02.2020 17:30Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 17:31