Emeklilere 368 TL ek ödeme! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 emeklilik düzenlemesi kapıda! Yaşa göre maaş…

2020 emeklilik düzenlemesi ile emeklilere 368 TL ek ödeme kapıda! SGK, SSK, Bağ-Kur emeklilerine ek ödeme müjdesi! 2020 emeklilik düzenlemesi ile hasta ve yaşlılara farklı zam yapılması öngörülüyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme Başkan Erdoğan'a gönderildi. Düzenlemeyle birlikte, emeklilik için yaş akdini doldurup, prim eksiğini tamamlamak isteyenler düzenlemeden yararlanabilecek. Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı 1.018 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme verilmesi planlanıyor. İşte, 2020 emeklilik düzenlemesiyle ilgili tüm merak edilenler!