Son dakika...4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı belli oldu mu? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen ve araştırılan konuları arasında yer alıyor. AÇSHB tarafından 2021 yılında binlerce 4D'li taşeron işçinin maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Kasım ayının gelmesinin ardından tüm gelişmeleri ahaber.com.tr olarak yazımızda ele aldık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen zam oranları görüşmelerin ardından belli olacak. İşte, 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı belli oldu mu? Yüzde 15 ve 17.5 zam...