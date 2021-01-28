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Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde: Bir yıl sürecek faizsiz kredi imkanı! Bakiyesi 2021'e devredenler için...
Pandemi döneminde zorlu süreçten geçen esnaf ve sanatkarları yakından ilgilendiriyor. Binlerce esnaf ve sanatkarın finansman ihtiyacını karşılaması amacıyla önemli kararlar alındı ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanarak kredi kullandırılabilecek.
Giriş Tarihi: 28.01.2021 19:21
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