Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! Tahsis numarasına göre 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında gerçekleşiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı SSK'lı emekliler ve Bağ-Kur'lular için ödeme tarihleri farklılık gösteriyor. Ağustos ayının emekli maaşı ödeme tarihleri belirlendi ve emekliler merakla takvimi inceliyor. Genellikle tahsis numarasının son hanesine göre ödemeler yapılsa da, hafta sonuna denk gelen durumlarda ödeme tarihlerinde değişiklikler yaşanabiliyor. İşte, emekli maaş takvimi için detaylar!