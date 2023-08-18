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Haberler Galeri Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! Tahsis numarasına göre 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! Tahsis numarasına göre 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında gerçekleşiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı SSK'lı emekliler ve Bağ-Kur'lular için ödeme tarihleri farklılık gösteriyor. Ağustos ayının emekli maaşı ödeme tarihleri belirlendi ve emekliler merakla takvimi inceliyor. Genellikle tahsis numarasının son hanesine göre ödemeler yapılsa da, hafta sonuna denk gelen durumlarda ödeme tarihlerinde değişiklikler yaşanabiliyor. İşte, emekli maaş takvimi için detaylar!

Giriş Tarihi: 18.08.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 16:57
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Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! Tahsis numarasına göre 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Ağustos'un ortalarına yaklaşırken, milyonlarca emekli vatandaş zamlı emekli maaşı ödeme tarihlerini büyük bir merakla bekliyor. Emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını ve ayrıntıları titizlikle araştırıyor. Genellikle hafta sonlarına denk gelen ödemeler, cuma veya pazartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte emeklinin maaş takvimi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! Tahsis numarasına göre 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

ÖDEMELER BAŞLADI

Emekli maaş ödemeleri bugün itibariyle başladı ve 26 Ağustos'a kadar devam edecek. Örneğin maaş ödemesi Cumartesi gününe rastlayan emekli hak sahipleri Cuma günü maaşlarını alırken Pazar gününe rastlayanlar ise Pazartesi günü ödemelerini alıyor.

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Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! Tahsis numarasına göre 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

AĞUSTOS AYI ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Normal şartlarda emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi cuma, pazar gününe rastlayanların ödemesi ise pazartesi yapılıyor.

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Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! Tahsis numarasına göre 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

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Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! Tahsis numarasına göre 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

SSK EMEKLİLERİNDE ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,