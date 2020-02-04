Emekliye 3250 TL müjdesi! 6 ay hareketli geçecek... İşte emekli promosyon ve ikramiye ödemeleri takvimi...
Emeklilere 3250 TL! Emekliler için önümüzdeki 6 ay oldukça kazançlı geçecek. 2017'de yürürlüğe giren promosyonun ikinci ödemesi Mart ayında yapılacak. Bankalar maaş müşterisi sayısını artırmak için hedefi oldukça yukarı çekti. Birbirleri ile kıyasıya bir yarışa giren bankalar emekli getirene de promosyon vermeye başladı. Bir özel banka teklifini 1250 TL'ye kadar çıkardı. Emekli getirene ise 125 TL veriyor. 10 emekli getirebilene 1250 TL ödenecek. Emeklilerin Mart sonrası da hareketli geçecek. Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı takvim netleşti. Sizler için emeklilerin merakla beklediği promosyon tekliflerini ve emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihleri derledik. İşte o detaylar...
Giriş Tarihi: 04.02.2020 16:54Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 17:04