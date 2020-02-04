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Emekliye 3250 TL müjdesi! 6 ay hareketli geçecek... İşte emekli promosyon ve ikramiye ödemeleri takvimi...

Emeklilere 3250 TL! Emekliler için önümüzdeki 6 ay oldukça kazançlı geçecek. 2017'de yürürlüğe giren promosyonun ikinci ödemesi Mart ayında yapılacak. Bankalar maaş müşterisi sayısını artırmak için hedefi oldukça yukarı çekti. Birbirleri ile kıyasıya bir yarışa giren bankalar emekli getirene de promosyon vermeye başladı. Bir özel banka teklifini 1250 TL'ye kadar çıkardı. Emekli getirene ise 125 TL veriyor. 10 emekli getirebilene 1250 TL ödenecek. Emeklilerin Mart sonrası da hareketli geçecek. Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı takvim netleşti. Sizler için emeklilerin merakla beklediği promosyon tekliflerini ve emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihleri derledik. İşte o detaylar...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 17:04
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Emekliye 3250 TL müjdesi! 6 ay hareketli geçecek... İşte emekli promosyon ve ikramiye ödemeleri takvimi...

Emekliler için hareketli günler başlıyor! Emekli promosyon ödemeleri için Türkiye Bankalar Birliği ile SGK arasında kritik görüşme bu ay yapılacak. Emekliler masada yer alma talebini iletti. Bankalar ise toplantıyı beklemeden promosyon tekliflerini artırıyor. Emekli promosyon ödemesi için bir özel banka 1250 TL'ye çıktı. Bir başka banka ise 1100 TL bandına geldi. Kamu bankaları ise 450 TL bandında kaldı. Emekliler promosyon ile maaşı taşıdıktan sonra bayram ikramiyesine odaklanacak. O ödemelerin takvimi de belli oldu. İşte detaylar...

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Emekliye 3250 TL müjdesi! 6 ay hareketli geçecek... İşte emekli promosyon ve ikramiye ödemeleri takvimi...

Emekliler bu yılın ikinci zammını Temmuz'da almaya hazırlanırken, promosyon ve ikramiye ile ek gelire kavuşacak. Emeklilerin cebine 3 bin 350 liraya varan ödeme girecek. Emeklilerin çoğu için 2020 promosyon yılı olacak.

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Emekliye 3250 TL müjdesi! 6 ay hareketli geçecek... İşte emekli promosyon ve ikramiye ödemeleri takvimi...

Promosyon SGK'nın Şubat 2017'de bankalarla imzaladığı protokolle başlamış, emeklilerin büyük bölümü Mart 2017'den itibaren ödeme almıştı. Bu ayın sonundan itibaren emeklilere, ikinci promosyonları ödenmeye başlayacak.

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Emekliye 3250 TL müjdesi! 6 ay hareketli geçecek... İşte emekli promosyon ve ikramiye ödemeleri takvimi...

Emekliler taahhüt süresi dolar dolmaz, bankasını seçip promosyonunu alacak. Hem taban promosyon tutarlarında artış yapılması hem de bankaların kampanyalarının da hareketlenmesi bekleniyor.

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Emekliye 3250 TL müjdesi! 6 ay hareketli geçecek... İşte emekli promosyon ve ikramiye ödemeleri takvimi...

Bankaların promosyon tutarı bin 250 liraya kadar yükselirken, emekli müşteri getirenlere de ödeme yapılıyor.