Emekliye 3250 TL müjdesi! 6 ay hareketli geçecek... İşte emekli promosyon ve ikramiye ödemeleri takvimi...

Emekliler için hareketli günler başlıyor! Emekli promosyon ödemeleri için Türkiye Bankalar Birliği ile SGK arasında kritik görüşme bu ay yapılacak. Emekliler masada yer alma talebini iletti. Bankalar ise toplantıyı beklemeden promosyon tekliflerini artırıyor. Emekli promosyon ödemesi için bir özel banka 1250 TL'ye çıktı. Bir başka banka ise 1100 TL bandına geldi. Kamu bankaları ise 450 TL bandında kaldı. Emekliler promosyon ile maaşı taşıdıktan sonra bayram ikramiyesine odaklanacak. O ödemelerin takvimi de belli oldu. İşte detaylar...