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100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…

TOKİ kura çekilişi ne zaman 2020 yılında en çok araştırılan konuların başında geliyor. TOKİ kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konutu kazanmayı hak edecek kişiler belli olacak. Dar gelirli vatandaşlar ve emekliler bu sayede ev sahibi olabilecek. Uygun taksit koşulları ve vade farklarıyla binlerce kişinin ev sahibi olacağı TOKİ kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları noter huzurunda ve bilgisayarlı ortamda yapılacak çekiliş sonrasında açıklanacak.

Giriş Tarihi: 05.02.2020 01:21 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 01:22
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100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…

2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? Ev sahibi olma hayali kuran ve 100 bin TOKİ konut başvurusu yapan vatandaşlar TOKİ kura çekilişinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. TOKİ kura sonuçları için gözler toki.gov.tr adresinden yapılacak duyurulara çevrildi. Yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek TOKİ konutlarında vatandaşlar 20 yıl vadeyle kira öder gibi ev sahibi olacak. Konutların 2 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte detaylar…

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100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

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100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TRT Haber kaynaklı bilgiye göre, TOKİ 100 bin konut kura çekiminin Şubat ayında yapılması bekleniyor.

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100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…

EN DÜŞÜK TAKSİT 894 LİRA

TOKİ tarafından 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari özelliklerde 81 ilde yapılacak sosyal konutlar, 140 bin ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılacak.

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100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…

2+1 konutlar 894 lira, 3+1'ler ise 1.022 liradan başlayan taksitlerle satılacak.