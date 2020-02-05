100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…

TOKİ kura çekilişi ne zaman 2020 yılında en çok araştırılan konuların başında geliyor. TOKİ kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konutu kazanmayı hak edecek kişiler belli olacak. Dar gelirli vatandaşlar ve emekliler bu sayede ev sahibi olabilecek. Uygun taksit koşulları ve vade farklarıyla binlerce kişinin ev sahibi olacağı TOKİ kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları noter huzurunda ve bilgisayarlı ortamda yapılacak çekiliş sonrasında açıklanacak.