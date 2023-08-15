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Haberler Galeri Emekliye %31,92 kök zam tablosu çıktı! SGK-SSK, Bağkur'a en düşük 10.025 TL maaş +seyyanen artış! Enflasyon farkı, intibak payı...

Emekliye %31,92 kök zam tablosu çıktı! SGK-SSK, Bağkur'a en düşük 10.025 TL maaş +seyyanen artış! Enflasyon farkı, intibak payı...

Emekli ve memur maaşlarının yeni seviyeleri belirlendi, ancak şimdi toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Ağustos ayı boyunca sürecek bu görüşmeler, önümüzdeki 2 yıl boyunca geçerli olacak mali ve sosyal hakların belirlenmesini amaçlıyor. Farklı hizmet kollarının talepleri öncelikli olarak ele alınacak, ardından genel kapsamı ilgilendiren teklifler değerlendirilecek. Öncesinde, Merkez Bankası ve AA Finans tarafından yapılan yıl sonu enflasyon tahminleri açıklandı. Bu tahminlere göre, Ocak ayında yapılacak olan zam için maaş hesaplamaları önceden yapıldı. İşte emekli maaş zammı güncel hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2023 11:17
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Emekliye %31,92 kök zam tablosu çıktı! SGK-SSK, Bağkur’a en düşük 10.025 TL maaş +seyyanen artış! Enflasyon farkı, intibak payı...

Emekli maaşları enflasyon oranlarına endeksli olarak güncelleniyor. Altı ayda bir yapılan enflasyon hesaplamaları, emeklilerin yeni maaşlarını şekillendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9.49 olarak açıkladı. Bu rakam, milyonlarca emeklinin maaş zamlarının belirlenmesinde temel bir rol oynuyor. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, konu hakkında detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye %31,92 kök zam tablosu çıktı! SGK-SSK, Bağkur’a en düşük 10.025 TL maaş +seyyanen artış! Enflasyon farkı, intibak payı...

Emekliler her yıl düzenli olarak iki kez maaşlarında artış yaşıyor. Bu artışlar, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşiyor.Maaş artışları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre belirleniyor.

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Emekliye %31,92 kök zam tablosu çıktı! SGK-SSK, Bağkur’a en düşük 10.025 TL maaş +seyyanen artış! Enflasyon farkı, intibak payı...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Memur emeklileri için ise toplu sözleşme artışı ile birlikte bir önceki zam oranının üzerinde oluşan enflasyon da maaşlara ekleniyor. Refah payı ve taban maaş uygulamaları ile bu oranlar yukarıya çekiliyor.

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Emekliye %31,92 kök zam tablosu çıktı! SGK-SSK, Bağkur’a en düşük 10.025 TL maaş +seyyanen artış! Enflasyon farkı, intibak payı...

İLK ORAN AÇIKLANDI

TÜİK tarafından açıklanan Temmuz enflasyon rakamı ve Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini zamlarla ilgili ipuçlarını da gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 9.49 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

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Emekliye %31,92 kök zam tablosu çıktı! SGK-SSK, Bağkur’a en düşük 10.025 TL maaş +seyyanen artış! Enflasyon farkı, intibak payı...

Geriye 5 aylık enflasyon verisi kaldı. Emekliler enflasyon zammının oranını, son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek. Ancak ipuçları da var.