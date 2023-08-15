Emekliye %31,92 kök zam tablosu çıktı! SGK-SSK, Bağkur'a en düşük 10.025 TL maaş +seyyanen artış! Enflasyon farkı, intibak payı...

Emekli ve memur maaşlarının yeni seviyeleri belirlendi, ancak şimdi toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Ağustos ayı boyunca sürecek bu görüşmeler, önümüzdeki 2 yıl boyunca geçerli olacak mali ve sosyal hakların belirlenmesini amaçlıyor. Farklı hizmet kollarının talepleri öncelikli olarak ele alınacak, ardından genel kapsamı ilgilendiren teklifler değerlendirilecek. Öncesinde, Merkez Bankası ve AA Finans tarafından yapılan yıl sonu enflasyon tahminleri açıklandı. Bu tahminlere göre, Ocak ayında yapılacak olan zam için maaş hesaplamaları önceden yapıldı. İşte emekli maaş zammı güncel hesaplamalar!