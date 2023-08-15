ASHB son dakika açıkladı! Aile Destek ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi zamlı ne kadar oldu 2023?

"Aile Destek ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi zamlı ne kadar oldu 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Paketi ödemeleri devam ediyor: Ağustos ayı için ödeme tarihi belirlendi. Aile Destek Programı, hak sahiplerine 12 ay boyunca destek sağlamış ve Temmuz'da sona erecekti. Ancak alınan kararlarla bu yardım bir yıl daha uzatıldı. Ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, Aile Destek ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi zamlı ne kadar oldu 2023?