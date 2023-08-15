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Haberler Galeri ASHB son dakika açıkladı! Aile Destek ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi zamlı ne kadar oldu 2023?

ASHB son dakika açıkladı! Aile Destek ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi zamlı ne kadar oldu 2023?

"Aile Destek ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Paketi ödemeleri devam ediyor: Ağustos ayı için ödeme tarihi belirlendi. Aile Destek Programı, hak sahiplerine 12 ay boyunca destek sağlamış ve Temmuz'da sona erecekti. Ancak alınan kararlarla bu yardım bir yıl daha uzatıldı. Ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, Aile Destek ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi zamlı ne kadar oldu 2023?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 11:06
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ASHB son dakika açıkladı! Aile Destek ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi zamlı ne kadar oldu 2023?

"Aile Destek ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi zamlı ne kadar oldu 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Paketi ödemeleri devam ediyor: Ağustos ayı için ödeme tarihi belirlendi. Aile Destek Programı, hak sahiplerine 12 ay boyunca destek sağlamış ve Temmuz'da sona erecekti. Ancak alınan kararlarla bu yardım bir yıl daha uzatıldı. Ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, Aile Destek ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi zamlı ne kadar oldu 2023?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ASHB son dakika açıkladı! Aile Destek ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi zamlı ne kadar oldu 2023?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ AĞUSTOS YATTI MI?

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını, bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,3 milyar TL ödeme yapılacağını duyurdu.

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ASHB son dakika açıkladı! Aile Destek ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi zamlı ne kadar oldu 2023?

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nın 2022 yılında hayata geçirildiğini ve geçtiğimiz ay yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bir yıl daha uzatıldığını belirterek, destek kapsamında hanelere bu yıl içerisinde 30,6 milyar TL ödeme yaptıklarını söyledi.

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ASHB son dakika açıkladı! Aile Destek ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi zamlı ne kadar oldu 2023?

Bakan Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının ise 43,7 milyar TL'yi aştığını kaydederek, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemi yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz" dedi.

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ASHB son dakika açıkladı! Aile Destek ödemesi Ağustos ayı ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesi zamlı ne kadar oldu 2023?

'BUGÜN HESAPLARA YATIRIYORUZ'

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelerin gelirlerine göre 850 TL ila bin 250 TL arasında destek sağladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay 4,3 milyar TL destek vereceğiz" diye konuştu.