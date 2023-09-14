90 günlük sigorta girişi olan yaşadı! TCKN ile başvurana 33 bin 387 TL para yardımı! Şartları karşılayan koşsun!
Devlet tarafından sunulan destek ödemeleri, birçok vatandaş için önemli bir finansal destek kaynağı haline geldi. Başvurular sonucunda uygun şartları sağlayan vatandaşlara 33.387 TL para yardımı yapılmaktadır. Bu yardımlar, 90 günlük sigorta girişine sahip olan vatandaşlar için geçerlidir. İşte tüm merak edilen detayları...
Giriş Tarihi: 14.09.2023
06:13 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
06:13
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen destek ödemeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik önemli bir sosyal yardım programını temsil ediyor. Bu kapsamda, çalışan annelere yönelik sunulan destek ödemesi de özellikle kadınların ekonomik güvencesini artırmayı hedefliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni doğum yapan anneler için devlet tarafından ödenen doğum parası hesaplama araştırmaları 2023 asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte hız kazandı. Kadınlar doğum yaptıklarında üç, bazı durumlarda ise dört ayrı ödenek alıyorlar. Öncelikle doğum izninde oldukları dönemde maaşlarını devletten iş görmezlik ödeneği ile alan annelere ayrıca doğum parası, emzirme ve yaparlarsa yarı çalışma ödeneği de veriliyor.
ANNELERE YAPILAN DOĞUM ÖDEMELERİ
doğum öncesi ve sonrası toplam kullanılan 112 günlük (16 hafta) izin süresi üzerinden hesaplanıyor. İkiz ve üçüz olunca bu süreye 2 hafta daha katılıyor. Paranın yatıp yatmadığı 'turkiye.gov.tr' den kontrol edilebiliyor. Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Ya da başvuru yapan kişiler tarafından PTT şubelerine gidilerek çekiliyor. RAPOR, İŞ GÖRMEZLİK PARASI;
Annelere çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın doğum parası da veriliyor. İlk çocuk için 300, ikinci için 400, üçüncü ve sonrakilere de 600 lira ödeniyor. Bunun için en yakın kaymakamlığa başvurmak yeterli, Çocuğun doğum belgelerini de yanınızda götürmeyi unutmayın. DOĞUM YARDIMI:
Emzirme ödeneği almak için de kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Her yıl bu ödenek yeniden belirleniyor. 2023 yılında bu tutar 520 liraydı. Kadın çalışmıyorsa sigortalı eşine bu para ödeniyor. EMZİRME ÖDENEĞİ:
En fazla 24 ay verilen 'Çoklu Doğum Yardım Programı' ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğum yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. ÇOKLU DOĞUM YARDIMI: