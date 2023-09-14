90 günlük sigorta girişi olan yaşadı! TCKN ile başvurana 33 bin 387 TL para yardımı! Şartları karşılayan koşsun!

EMZİRME ÖDENEĞİ: Emzirme ödeneği almak için de kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Her yıl bu ödenek yeniden belirleniyor. 2023 yılında bu tutar 520 liraydı. Kadın çalışmıyorsa sigortalı eşine bu para ödeniyor.

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI: En fazla 24 ay verilen 'Çoklu Doğum Yardım Programı' ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğum yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor.