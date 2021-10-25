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Emekliye 30 bin TL fazla ikramiye! Fazla emekli ikramiyesinde aranan şartlar neler?

Son dakika haberine göre: Milyonlarca memurun, emeklinin gözü 3600 ek gösterge için Kasım'da başlayacak komisyon çalışmasına çevrildi. Ek gösterge kamu çalışanlarının maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerini doğrudan etkiliyor. Ek gösterge yaşama geçtiğinde memur emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 20-25 civarında artacak

Giriş Tarihi: 25.10.2021 08:16 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 08:58
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Emekliye 30 bin TL fazla ikramiye! Fazla emekli ikramiyesinde aranan şartlar neler?

Unvan, sınıf, hizmet, dereceye göre değişen ek göstergede (katsayı) milyonlarca doğrudan ilgilendiriyor. Göstergesi 3600 olan kamu çalışanı 2500 olana göre daha fazla emekli aylığı ve ikramiye alıyor. Meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek, idarecilerin de geliri artacak. Ek gösterge yaşama geçtiğinde memur emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 20-25 civarında artacak.

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Emekliye 30 bin TL fazla ikramiye! Fazla emekli ikramiyesinde aranan şartlar neler?

Örneğin otuz yıllık hizmet üzerinden 3000 ek göstergeyle 155 bin lira ikramiye alan emekli 185 bin lira alacak. Milyonlarca kamu çalışanının beklediği ek gösterge düzenlemesine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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Emekliye 30 bin TL fazla ikramiye! Fazla emekli ikramiyesinde aranan şartlar neler?

Ek gösterge nedir, kimleri ilgilendiriyor?
Ek gösterge diğer adıyla katsayı devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, emekli aylık, ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan yöntem, parametreye deniyor. Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken unvanlarına kıdemlerine derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor. Emeklilik maaş ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş, aylık artıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.

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Emekliye 30 bin TL fazla ikramiye! Fazla emekli ikramiyesinde aranan şartlar neler?

Bugüne kadar meslek gruplarına yönelik ek gösterge konusunda düzenleme yapıldı mı?
Dört yıl önce yapılan düzenlemeyle polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000'e çıkartılmıştı. Polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu.

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Emekliye 30 bin TL fazla ikramiye! Fazla emekli ikramiyesinde aranan şartlar neler?

Ek gösterge çalışmasını yürütecek Komisyon ne zaman faaliyete başlıyor, kimler yer alacak?
Kamu Personeli Danışma Kurulu Kasım ayında toplanacak. Bu toplantıda ek gösterge çalışmalarını yürütmek üzere bir komisyon oluşturulacak. Komisyon'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji Bütçe Başkanlığı, Memur-Sen yer alacak.