25 Ekim 2021, Pazartesi
Emekliye 30 bin TL fazla ikramiye! Fazla emekli ikramiyesinde aranan şartlar neler?
Son dakika haberine göre: Milyonlarca memurun, emeklinin gözü 3600 ek gösterge için Kasım'da başlayacak komisyon çalışmasına çevrildi. Ek gösterge kamu çalışanlarının maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerini doğrudan etkiliyor. Ek gösterge yaşama geçtiğinde memur emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 20-25 civarında artacak
Giriş Tarihi: 25.10.2021 08:16 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 08:58
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18