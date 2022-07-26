26 Temmuz 2022, Salı
Emekliye 3 yılda bir gelen fırsat! ATM'den maaş alan emekliye 4.000 ile 7.000 TL arası ödeme! Promosyon ödemesi 3 gün içinde...
Temmuz ayının sonuna geldiğimiz dönemde bankaların promosyon yarışı kızışmaya başladı. Bu kapsamda henüz promosyon ödemesini almayan vatandaşlar miktarları araştırmaya başladı. Emeklilerin maaşları ve bankalara göre ödeme miktarları değişkenlik gösterebiliyor. Maaşlara göre en az 625-750 TL arasında ödemeler yapılıyor. Ek gelirler ile ödeme miktarlarında artış yaşanıyor. Emeklilerin seçtikleri bankalar ile 3 yıllık taahhüt anlaşması yapmaları sonrasında ödemeler hesaplara geçiyor. İşte, bankaların güncel promosyon miktarları...
Giriş Tarihi: 26.07.2022 21:35
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