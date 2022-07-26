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Haberler Galeri Emekliye 3 yılda bir gelen fırsat! ATM'den maaş alan emekliye 4.000 ile 7.000 TL arası ödeme! Promosyon ödemesi 3 gün içinde...

Emekliye 3 yılda bir gelen fırsat! ATM'den maaş alan emekliye 4.000 ile 7.000 TL arası ödeme! Promosyon ödemesi 3 gün içinde...

Temmuz ayının sonuna geldiğimiz dönemde bankaların promosyon yarışı kızışmaya başladı. Bu kapsamda henüz promosyon ödemesini almayan vatandaşlar miktarları araştırmaya başladı. Emeklilerin maaşları ve bankalara göre ödeme miktarları değişkenlik gösterebiliyor. Maaşlara göre en az 625-750 TL arasında ödemeler yapılıyor. Ek gelirler ile ödeme miktarlarında artış yaşanıyor. Emeklilerin seçtikleri bankalar ile 3 yıllık taahhüt anlaşması yapmaları sonrasında ödemeler hesaplara geçiyor. İşte, bankaların güncel promosyon miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2022 21:35
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Emekliye 3 yılda bir gelen fırsat! ATM’den maaş alan emekliye 4.000 ile 7.000 TL arası ödeme! Promosyon ödemesi 3 gün içinde...

Bankalar ile anlaşma yapanlara ödeme anında yapılıyor. Emekliler ödemeleri ATM üzerinden çekebiliyor. Bu kapsamda bankalar çeşitli kampanyalar düzenliyor. Anlaşma yapılan bankalar ile 3 yıllık taahhüt imzalanması halinde ödemeler hesaplara yatıyor. Temmuz ayında bankaların emekli müşteri yarışı, promosyonu 5.500 liraya kadar yükseltti. Emekli yakınını getirene de ek 250 lira ödeyen var. Bazı bankalar ödemeler için koşul aramıyor. İşte, en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 3 yılda bir gelen fırsat! ATM’den maaş alan emekliye 4.000 ile 7.000 TL arası ödeme! Promosyon ödemesi 3 gün içinde...

Emeklilerin banka promosyonu kazancı büyüyor. 2020 yılında aylık 1.500 liranın altında maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olarak belirlenen taban promosyon tutarları, kampanyalarla kat kat arttı.

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.

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Emekliye 3 yılda bir gelen fırsat! ATM’den maaş alan emekliye 4.000 ile 7.000 TL arası ödeme! Promosyon ödemesi 3 gün içinde...

Emekliler promosyon kampanyalarında 5 bin 500 liraya varan ödeme alırken, bazı bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira veriyor. Bazı kampanyalar şöyle:

* AKBANK: 31 Temmuz'a kadar emekli maaşını taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 2.350, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 2.900, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 3.500 lira promosyon ödüyor.

Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.

Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.

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Emekliye 3 yılda bir gelen fırsat! ATM’den maaş alan emekliye 4.000 ile 7.000 TL arası ödeme! Promosyon ödemesi 3 gün içinde...

* DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor.

1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

Emekli olmak isteyenlere ve işletme sahibi emeklilere özel faizli kredi imkanı da sunuyor.

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Emekliye 3 yılda bir gelen fırsat! ATM’den maaş alan emekliye 4.000 ile 7.000 TL arası ödeme! Promosyon ödemesi 3 gün içinde...

* GARANTİ BBVA: Maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira ödüyor.

Emekli yakınını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira veriyor.

En çok 10 kişi için bu imkandan yararlanılıyor.

Emekli müşterilere Paramatikler'de özel menüyle bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme imkanı, cep telefonu ve internetten ücretsiz havale ve EFT, özel kredi ve vadeli mevduat fırsatı da sağlıyor.