Emekliye 3 yılda bir gelen fırsat! ATM’den maaş alan emekliye 4.000 ile 7.000 TL arası ödeme! Promosyon ödemesi 3 gün içinde...

Emekliler promosyon kampanyalarında 5 bin 500 liraya varan ödeme alırken, bazı bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira veriyor. Bazı kampanyalar şöyle:

* AKBANK: 31 Temmuz'a kadar emekli maaşını taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 2.350, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 2.900, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 3.500 lira promosyon ödüyor.

Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.

Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.