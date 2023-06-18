Emekliye 3 kademeli zam tablosu netleşti! Emekliye 8.886 TL, memura 22.000 TL! KÖK maaş hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammu uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları sonrasında zamlı maaşlar netleşmiş olacak. Merkez Bankası tarafından açıklanan katılımcılar anketi sonrasında ipucu geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına refah payı ekleneceği ve enflasyona ezilmeyecek bir zam olacağı müjdesini vermişti. Bu süreçte kademeli zam artışı gündeme geldi. Hal böyle olunca,"Emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, emekli kademeli maaş zammı için hesaplamalar!