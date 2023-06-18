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Haberler Galeri Emekliye 3 kademeli zam tablosu netleşti! Emekliye 8.886 TL, memura 22.000 TL! KÖK maaş hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

Emekliye 3 kademeli zam tablosu netleşti! Emekliye 8.886 TL, memura 22.000 TL! KÖK maaş hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammu uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları sonrasında zamlı maaşlar netleşmiş olacak. Merkez Bankası tarafından açıklanan katılımcılar anketi sonrasında ipucu geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına refah payı ekleneceği ve enflasyona ezilmeyecek bir zam olacağı müjdesini vermişti. Bu süreçte kademeli zam artışı gündeme geldi. Hal böyle olunca,"Emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, emekli kademeli maaş zammı için hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 12:42
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Emekliye 3 kademeli zam tablosu netleşti! Emekliye 8.886 TL, memura 22.000 TL! KÖK maaş hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

Emekli maaş zammı için beklenen ipuçları gelmeye devam ediyor. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranı netleşmiş olacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Beklenti Anketi sonuçlarının açıklanması üzerine Temmuz maaş zammı için hesaplamalar hız kazandı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, temmuz maaş zam hesabı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 3 kademeli zam tablosu netleşti! Emekliye 8.886 TL, memura 22.000 TL! KÖK maaş hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

İPUCU GELDİ

KİM, NE KADAR ALACAK?

REFAH PAYI NE OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için son viraja girilirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ilk 6 aylık enflasyona ilişkin ipucu verdi. Peki emekliler ne kadar zam alacak? EYT'liler de yararlanacak mı? İşte detayları…

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Emekliye 3 kademeli zam tablosu netleşti! Emekliye 8.886 TL, memura 22.000 TL! KÖK maaş hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberin göre,emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ayrıca ek iyileştirme de yapılacak.

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Emekliye 3 kademeli zam tablosu netleşti! Emekliye 8.886 TL, memura 22.000 TL! KÖK maaş hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

İŞTE HAZİRAN TAHMİNİ

Zamda en önemli belirleyici olacak enflasyon verileri için önemli bir ipucu geldi. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşmişti.

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Emekliye 3 kademeli zam tablosu netleşti! Emekliye 8.886 TL, memura 22.000 TL! KÖK maaş hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.81 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.49 olarak gerçekleşecek.