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Haberler Galeri 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık şartı sıralandı! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000-2008 sonrası EYT çizelgesi...

5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık şartı sıralandı! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000-2008 sonrası EYT çizelgesi...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde etti. Düzenlemenin hayata geçmesinin ardından 1999 sonrası sigortalılar emeklilik hayaline kavuştu. 1999 ve 2000 sonrası işe girişi olan kişiler kademeli emeklilik gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni reform çalışması sonrasında EYT kapsamı dışında kalan ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da avantajlar içermesi bekleniyor. İşte yeni emeklilik reformu ile kademeli emeklilik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 14:03
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5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık şartı sıralandı! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000-2008 sonrası EYT çizelgesi...

Emeklilik düzenlemesi sonrasında yeni atılacak adımlar merak ediliyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde etti. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 1999 öncesi işe girişi olanlar emeklilik hakkı elde ederken, kapsam dışında kalanlar yeni düzenlemeler için atılacak adımları bekliyor. İşte kademeli emeklilik için detaylar!

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5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık şartı sıralandı! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000-2008 sonrası EYT çizelgesi...

2000'LER EYT YASASINDAN YARARLANACAK MI?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 1999 öncesi işe girişi olanlar emeklilik hakkı elde ederken, bir yıl, ay hatta gün farkıyla emeklilik hakkını kaçıranlar, 17 yıl daha çalışmak zorunda oldukları için kademeli emeklilik beklentisine girdi.

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5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık şartı sıralandı! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000-2008 sonrası EYT çizelgesi...

Ancak, yürürlükte olan düzenlemeye göre, kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı bulunuyor.

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5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık şartı sıralandı! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000-2008 sonrası EYT çizelgesi...

Bu sebeple EYT yasası kapsamı dışında kalan ve emeklilik hakkını kıl payı kaçıran kişiler, gelecekteki açıklamaları gözlemleyerek kademeli emeklilik umuduyla bekliyorlar.

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5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık şartı sıralandı! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000-2008 sonrası EYT çizelgesi...

Özellikle 1999 sonrası işe girenler için kademeli emeklilik sistemiyle ilgili umutlar yükseliyor.