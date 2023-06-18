5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık şartı sıralandı! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000-2008 sonrası EYT çizelgesi...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde etti. Düzenlemenin hayata geçmesinin ardından 1999 sonrası sigortalılar emeklilik hayaline kavuştu. 1999 ve 2000 sonrası işe girişi olan kişiler kademeli emeklilik gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni reform çalışması sonrasında EYT kapsamı dışında kalan ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da avantajlar içermesi bekleniyor. İşte yeni emeklilik reformu ile kademeli emeklilik...