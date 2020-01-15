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Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2020'de alacağı ilk maaşlar zamlı olacak. Yüzde 6.5 oranında zam alan emeklilerin cebi rahat bir nefes alacak. SSK emeklileri 17 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri 24 Ocak'ta zamlı maaş ödemelerini alacak. Ancak zam dışında bir müjde de 3 aylık fark ödemesi olacak. Memur emeklilerine ödenecek en az fark 416 TL olacak. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, milyonlarca kişinin araştırdığı sorunun cevabı!
Giriş Tarihi: 15.01.2020 02:11 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 02:16
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