Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!

Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını beklerken, memur emeklilerinin yüzü 3 aylık fark ödemesiyle gülecek. SGK, Bağ-kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekliler yüzde 6.5 oranında zam almaya hak kazandı. Zamlı maaşlar önümüzdeki günlerde yatırılacak. Memur emeklilerinin hesaplarına 3 aylık fark yatırılacak ve bu zam 416 TL olacak. Milyonlarca kişi ise emekli maaş farkları hakkında bilgi almak istiyor. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emeklilerin beklediği müjdeli haberle ilgili detaylar…

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