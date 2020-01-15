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Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2020'de alacağı ilk maaşlar zamlı olacak. Yüzde 6.5 oranında zam alan emeklilerin cebi rahat bir nefes alacak. SSK emeklileri 17 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri 24 Ocak'ta zamlı maaş ödemelerini alacak. Ancak zam dışında bir müjde de 3 aylık fark ödemesi olacak. Memur emeklilerine ödenecek en az fark 416 TL olacak. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, milyonlarca kişinin araştırdığı sorunun cevabı!

Giriş Tarihi: 15.01.2020 02:11 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 02:16
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Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!

Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını beklerken, memur emeklilerinin yüzü 3 aylık fark ödemesiyle gülecek. SGK, Bağ-kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekliler yüzde 6.5 oranında zam almaya hak kazandı. Zamlı maaşlar önümüzdeki günlerde yatırılacak. Memur emeklilerinin hesaplarına 3 aylık fark yatırılacak ve bu zam 416 TL olacak. Milyonlarca kişi ise emekli maaş farkları hakkında bilgi almak istiyor. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emeklilerin beklediği müjdeli haberle ilgili detaylar…

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Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!

Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni aylıklarına kavuşuyor. Zamlı emekli maaşı ödemeleri ayın 17'sinde SSK emeklileri ile başlayacak. SSK emeklileri yüzde 6.5 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 17-27 Ocak tarihleri arasında alacak.

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Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!

3 AYLIK FARK 416 TL

Memur emeklileri için de en düşük aylık 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa çıktı. Buna göre; aylık maaş alana en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak.

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Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor.

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Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı.

En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.