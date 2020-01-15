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15 Ocak evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?

Evde bakım parası yatan iller 15 Ocak günü için sorgulanıyor. Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı alan binlerce kişi maaşlarının yatıp yatmadığını sorguluyor. Evde bakım parası her il için ayın farklı günlerinde yatırılmaktadır. Bu nedenle 15 Ocak evde bakım maaşı merak ediliyor. Evde bakım maaşı sorgulamaları E-Devlet üzerinden veya SMS ile de sorgulanabilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan maaş evinde en az yüzde 50 engelli yakınlarına, kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek durumdaki yaşlısına ya da hastasına bakan vatandaşlar için sağlanan desteklerden biridir.

Giriş Tarihi: 15.01.2020 00:19 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 00:20
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15 Ocak evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?

15 Ocak evde bakım parası yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım aylığı alan binlerce kişi kendi illerinde maaşın yatıp yatmadığını araştırıyor. Her gün için farklı bir ilde yatırılan evde bakım maaşı şu ana kadar birçok ilde yatırıldı. Evde bakım parası almak isteyen vatandaşların başvurular için gerekli evrakları toplamaları ve ardından ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekiyor. İşte, 15 Ocak evde bakım parası yatan iller…

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15 Ocak evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER!

Evde bakım maaşı şu ana kadar Aksaray, Afyonkarahisar, Bolu, İzmir, Ordu, Antalya, Kırıkkale, Karabük, Osmaniye, Zonguldak, Konya, Kırklareli, İstanbul, Ankara, Mersin, Şanlıurfa, Denizli, Bilecik, Aydın, Hatay, Adıyaman, Edirne, Sakarya, Manisa, Erzurum, Gümüşhane, Muğla, Tekirdağ, Rize'de hesaplara yattı.

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15 Ocak evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM PARASI NE KADAR SÜREDE BAĞLANIR?

Evde bakım parası, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde "Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır." şeklinde tanımlanmıştır.

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15 Ocak evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?

Buna göre, Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınan raporla yüzde 50 engelli olarak belirlenmiş bireylerin, ya da ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki yaşlı ve hasta olan kişilerin bakımını üstlenen yakınlara verilen evde bakım parası birçok vatandaşın bir nebze nefes almasını sağlamaktadır.

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15 Ocak evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?

Evde bakım parası almak isteyen vatandaşların başvurular için gerekli evrakları toplamaları ve ardından ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi ile inceleme süreci başlamaktadır. İl Müdürlüğü bünyesinde görev alan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından engellinin hanesinde incelemeler yapılır ve İl Müdürlüğü onayı ile başvuru sonuçlandırılır.