15 Ocak evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?

Evde bakım parası yatan iller 15 Ocak günü için sorgulanıyor. Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı alan binlerce kişi maaşlarının yatıp yatmadığını sorguluyor. Evde bakım parası her il için ayın farklı günlerinde yatırılmaktadır. Bu nedenle 15 Ocak evde bakım maaşı merak ediliyor. Evde bakım maaşı sorgulamaları E-Devlet üzerinden veya SMS ile de sorgulanabilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan maaş evinde en az yüzde 50 engelli yakınlarına, kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek durumdaki yaşlısına ya da hastasına bakan vatandaşlar için sağlanan desteklerden biridir.