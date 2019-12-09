09 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Emekliye 2’li zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak olan zammı bekliyor. 5 aylık enflasyon % 5.71 çıkarken, emeklilerin Ocak artışına tek adım kaldı Uzmanlar, SSK ve Bağ-Kur'luların zammını % 6-6.5 seviyesinde bekliyor... Peki, emeklinin Ocak zammıyla birlikte maaşlar ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 04:50 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 07:55
  • 1
  • 11
Emekliye 2’li zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı.

  • 2
  • 11
Emekliye 2’li zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Zam oranında 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olurken, bunun 5 aylık döneminin verisi belli oldu.

  • 3
  • 11
Emekliye 2’li zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı. Şimdi gözler Aralık enflasyonuna çevrildi.

  • 4
  • 11
Emekliye 2’li zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak tahminler var.

  • 5
  • 11
Emekliye 2’li zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?

2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12. Buna göre bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek.