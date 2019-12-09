Emekliye 2’li zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak olan zammı bekliyor. 5 aylık enflasyon % 5.71 çıkarken, emeklilerin Ocak artışına tek adım kaldı Uzmanlar, SSK ve Bağ-Kur'luların zammını % 6-6.5 seviyesinde bekliyor... Peki, emeklinin Ocak zammıyla birlikte maaşlar ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 04:50 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 07:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





