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9 Aralık 2019 Pazartesi altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe 271,93 TL gram fiyatı ile başladı. Ons altın fiyatı ise hafta sonu yaşadığı değer kayıplarıyla 1460 dolar bandında güne 'merhaba' dedi. Ons altın fiyatı 0,04 oranında yükseliş grafiğine sahipken, spot altın gram fiyatında ise 0,18 oranında düşüş grafiği görülüyor. Altın borcu olanlar ve yatırımcılar fiyatları yakından takip ediyor. Yatırımcının güvenli limanı olan altın, geride bıraktığımız hafta toparlanma sürecine girse de haftanın son gününü düşüşle tamamlamıştı. Peki, yeni haftada altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar? İşte 9 Aralık 2019 Pazartesi altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 09:31
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9 Aralık 2019 Pazartesi altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe sakin başladı. Geride bıraktığımız haftanın seviyesini koruyan altın 271 TL gram fiyatından işlem görüyor. Ons altın fiyatı ise hafta sonu ABD-Çin müzakerelerine dair görüşmelerden ötürü düşüşe geçti. 1460 dolar bandındaki ons altın geride bıraktığımız hafta 1481 doları görmüştü. Güne 0,04 oranında yükselişle başlayan ons altının yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceği merak ediliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar? İşte 9 Aralık 2019 Pazartesi altın fiyatları...

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9 Aralık 2019 Pazartesi altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Ons altın için ABD ile Çin arasındaki gelişmeler yakından izleniyor. Her iki ülkenin anlaşabileceğine dair gelen açıklamalar altını beslemiyor. Dolayısıyla altın yukarı yönlü eğiliminde zayıf kalıyor. Yeni haftaya 1460$ çevresinde sıkışık başladı ve bugünde açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolayısıyla altın için olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

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9 Aralık 2019 Pazartesi altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

Ons altında 22 günlük ortalama 1464$ seviyesinden geçiyor ve burası en yakın direnç olarak izleniyor. Bu direncin altında fiyatlanan altın için şimdilik geri çekilmelerde 1455-1450$ bölgesi gündeme gelebilir. Ancak şimdilik yükselişinde çok güçlü olması beklenmeyebilir.

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9 Aralık 2019 Pazartesi altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

9 ARALIK 2019 PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
271,72
271,93
%0,00

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9 Aralık 2019 Pazartesi altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
271,40
271,46
%-0,13