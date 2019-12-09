9 Aralık 2019 Pazartesi altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe 271,93 TL gram fiyatı ile başladı. Ons altın fiyatı ise hafta sonu yaşadığı değer kayıplarıyla 1460 dolar bandında güne 'merhaba' dedi. Ons altın fiyatı 0,04 oranında yükseliş grafiğine sahipken, spot altın gram fiyatında ise 0,18 oranında düşüş grafiği görülüyor. Altın borcu olanlar ve yatırımcılar fiyatları yakından takip ediyor. Yatırımcının güvenli limanı olan altın, geride bıraktığımız hafta toparlanma sürecine girse de haftanın son gününü düşüşle tamamlamıştı. Peki, yeni haftada altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar? İşte 9 Aralık 2019 Pazartesi altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 09:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





