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Emekliye 336 TL zam! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak olan zammı bekliyor. Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. 5 aylık yüzde 5.71'lik enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların gelirlerinde 67 ile 336 lira arasında artış yaşanacak. Aralık enflasyonuna göre oran artabilecek. Peki, bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 08.12.2019 04:37 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 07:59
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Emekliye 336 TL zam! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammı için son viraja girildi.

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Emekliye 336 TL zam! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Zam oranında 2019'un ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyici olurken, bunun 5 aylık bölümünün verisi belli oldu.

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Emekliye 336 TL zam! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz- Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.71 olacak.

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Emekliye 336 TL zam! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Bu oran, Aralık enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Bu emekliler 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar.

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Emekliye 336 TL zam! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak.