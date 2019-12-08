Emekliye 336 TL zam! Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak olan zammı bekliyor. Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. 5 aylık yüzde 5.71'lik enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların gelirlerinde 67 ile 336 lira arasında artış yaşanacak. Aralık enflasyonuna göre oran artabilecek. Peki, bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 08.12.2019 04:37 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 07:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





