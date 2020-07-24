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Haberler Galeri Emekliye 2550 TL'ye kadar promosyon! Emekliye ek zam olacak mı? Bankalar ne kadar promosyon veriyor?

Emekliye 2550 TL'ye kadar promosyon! Emekliye ek zam olacak mı? Bankalar ne kadar promosyon veriyor?

Emekliye ek zam olacak mı? Bankalar milyonlarca emekli vatandaş için promosyon imkanı sunuyor. Maaşa göre en az 500 TL promosyon verirken, diğer bankalar ücreti 1000 Tl'ye kadar çıkıyor. Bankaların düzenlediği kampanyalar ile ödemeler 2550 TL'yi bulabiliyor. Emekliye ek zam olacak mı? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Emekliye 2550 TL'ye kadar promosyon...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 17:43
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Emekliye 2550 TL'ye kadar promosyon! Emekliye ek zam olacak mı? Bankalar ne kadar promosyon veriyor?

Emekliye ek zam olacak mı? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli promosyon haberleriyle son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli için ek gelir fırsatı olacak promosyon ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edliyor. Bu ay maaşları artan, Kurban Bayramı ikramiyesini almaya başlayan emeklilere, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. Peki, Emekliye ek zam olacak mı? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 2550 TL'ye kadar promosyon! Emekliye ek zam olacak mı? Bankalar ne kadar promosyon veriyor?

Bu ay maaşları artan, Kurban Bayramı ikramiyesini almaya başlayan emeklilere, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni aylık bağlananlar bankasını seçip promosyonunu alırken, kampanyalar da hareketlendi.

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Emekliye 2550 TL'ye kadar promosyon! Emekliye ek zam olacak mı? Bankalar ne kadar promosyon veriyor?

AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor.

DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.

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Emekliye 2550 TL'ye kadar promosyon! Emekliye ek zam olacak mı? Bankalar ne kadar promosyon veriyor?

FİBABANKA: 500, 625, 750 lira ödüyor.

GARANTİ BBVA: 750, 875, 1.000 lira veriyor. Dijital kanallardan başvuranlara maaşa göre 50, 125, 200 lira yüklüyor.

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Emekliye 2550 TL'ye kadar promosyon! Emekliye ek zam olacak mı? Bankalar ne kadar promosyon veriyor?

HALKBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.

ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten, 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira veriyor. Böylece 3 yıl için 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.