Emekliye 2550 TL'ye kadar promosyon! Emekliye ek zam olacak mı? Bankalar ne kadar promosyon veriyor?

Emekliye ek zam olacak mı? Bankalar milyonlarca emekli vatandaş için promosyon imkanı sunuyor. Maaşa göre en az 500 TL promosyon verirken, diğer bankalar ücreti 1000 Tl'ye kadar çıkıyor. Bankaların düzenlediği kampanyalar ile ödemeler 2550 TL'yi bulabiliyor. Emekliye ek zam olacak mı? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Emekliye 2550 TL'ye kadar promosyon...