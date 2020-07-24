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Araba alacakların gözü arada! Sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? Alınabilecek en ucuz sıfır araba fiyatları...
Sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle vatandaşlar kampanyalı sıfır araçlara yöneldi. Sıfır araba alma hayali kuran vatandaşlar ÖTV indiriminin ne zaman geleceğini merak ediyor. Araba almak isteyenler tarafından 2020 fiyat listesi merak ediliyor. Peki, Sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? Alınabilecek en ucuz sıfır araba fiyatları...
Giriş Tarihi: 24.07.2020 22:10 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 22:15
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