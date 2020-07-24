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Araba alacakların gözü arada! Sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? Alınabilecek en ucuz sıfır araba fiyatları...

Sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle vatandaşlar kampanyalı sıfır araçlara yöneldi. Sıfır araba alma hayali kuran vatandaşlar ÖTV indiriminin ne zaman geleceğini merak ediyor. Araba almak isteyenler tarafından 2020 fiyat listesi merak ediliyor. Peki, Sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? Alınabilecek en ucuz sıfır araba fiyatları...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 22:10 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 22:15
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Araba alacakların gözü arada! Sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? Alınabilecek en ucuz sıfır araba fiyatları...

Sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? Bankaların taşıt kredilerinde yaptıkları faiz indirimi sonrasında piyasının canlandırılması amaçlanıyordu. Sıfır araba fiyatlarının bu kadar yüksek olması nedeniyle yeniden ÖTV beklentisi oluşuyor. En ucuz sıfır araba fiyatları son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İkinci el araba piyasısında yaşanan artış nedeniyle vatandaşlar kampanyalı sıfır araçlara yönelim gösteriyor. Peki, Sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? Alınabilecek en ucuz sıfır araba fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba alacakların gözü arada! Sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? Alınabilecek en ucuz sıfır araba fiyatları...

2020 temmuz sıfır araba fiyatları

Türkiye'de satışı gerçekleşen araba markalarının liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri…

Citroen

Temmuz ayı sıfır araç fiyatları arasında cazip fiyatları ve tercih edilen modelleri ile Citroen markası dikkat çekiyor. C3 Feel 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 ileri manuel, 137.500 TL kampanyalı fiyatı ile satışa sunuluyor. C-Elysee Feel 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 ileri manuel ise 145.000 TL kampanyalı fiyatı ile satılıyor.

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Araba alacakların gözü arada! Sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? Alınabilecek en ucuz sıfır araba fiyatları...

Dacia

2020 Temmuz ayı sıfır araba fiyatları içinde dikkat çeken bir diğer marka ise Dacia. 127.000 TL'lik fiyatıyla Stepway Turbo 90 bg Easy - R Euro6D Temp ön plana çıkıyor. Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2 Şubat listesi fiyatı 118.500 TL, Mart liste fiyatı 129.400 TL, Mayıs liste fiyatı 139.400 TL iken Temmuz liste fiyatı ise 142.100 TL olarak belirlendi.

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Araba alacakların gözü arada! Sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? Alınabilecek en ucuz sıfır araba fiyatları...

Fiat

2020 temmuz ayı sıfır araba fiyatları içinde uygun fiyatları ve avantajlı kampanyaları ile ilgili gören bir diğer marka ise Fiat. Kampanyalı anahtar teslim fiyatı Şubat ayında 92.900 TL, Mart ayında 94.900 TL ve Mayıs ayında 102.900 TL olan Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP sıfır araç kampanyaları ile Temmuz ayında anahtar teslim olarak 104.900 TL'ye satılıyor.

Temmuz ayı sıfır araç kampanyaları içinde ilgi gören Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP modeli ise Şubat ayında kampanyalı olarak 108.900 TL, Mart ayında 110.900 TL ve Mayıs ayında 117.900 TL ile fiyatlandırılırken Temmuz ayında 119.900 TL üzerinden satılıyor. Fiat markasının Temmuz sıfır araç kampanyaları içinde ilgi gören bir diğer modeli ise Panda. Fiat Panda Urban 1.2 69 HP Şubat ayında 91.900 TL, Mart ayında 92.900 TL, Mayıs ayında 99.900 TL ile satılırken Temmuz ayında 103.900 TL fiyatla satılıyor.

Temmuz ayı sıfır araba fiyatları arasında diğer dikkat çeken Fiat modelleri ise 500L Mirror ve Fiat 500 Popstar. 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT 114.900 TL kampanyalı anahtar teslim fiyatı ile satılıyor. Fiat 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA ise 138.900 TL Temmuz ayı kampanyalı fiyatı ile satılıyor.

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Araba alacakların gözü arada! Sıfır araba fiyatları ne kadar 2020? Alınabilecek en ucuz sıfır araba fiyatları...

Hyundai

Sıfır araba fiyatları 2020 yılı içerisinde merak edilen bir diğer marka ise Hyundai. Hyundai i10 1.0 MPI 5 ileri düz jump benzinli modeli Mayıs ayında 116.551 TL'lik liste fiyatıyla satılırken Temmuz ayında 118.050 TL'lik liste fiyatı ile satılıyor. i20 1.2 MPI 5 ileri düz jump benzinli modeli ise Şubat'ta 112.660 TL, Mart'ta 113.760 TL, Mayıs'ta 129.211 TL ile satılırken Temmuz ayında 131.800 TL'lik liste fiyatı ile satışa sunuluyor.

Elantra 1.6 MPI 6 ileri düz style benzinli modeli ise Şubat'ta 131.400 TL, Mart'ta 136.150 TL ve Mayıs'ta 148.800 TL liste fiyatına sahipken Temmuz'da ise 151.800 TL liste fiyatıyla sunuluyor.

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