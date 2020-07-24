Fiat

2020 temmuz ayı sıfır araba fiyatları içinde uygun fiyatları ve avantajlı kampanyaları ile ilgili gören bir diğer marka ise Fiat. Kampanyalı anahtar teslim fiyatı Şubat ayında 92.900 TL, Mart ayında 94.900 TL ve Mayıs ayında 102.900 TL olan Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP sıfır araç kampanyaları ile Temmuz ayında anahtar teslim olarak 104.900 TL'ye satılıyor.

Temmuz ayı sıfır araç kampanyaları içinde ilgi gören Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP modeli ise Şubat ayında kampanyalı olarak 108.900 TL, Mart ayında 110.900 TL ve Mayıs ayında 117.900 TL ile fiyatlandırılırken Temmuz ayında 119.900 TL üzerinden satılıyor. Fiat markasının Temmuz sıfır araç kampanyaları içinde ilgi gören bir diğer modeli ise Panda. Fiat Panda Urban 1.2 69 HP Şubat ayında 91.900 TL, Mart ayında 92.900 TL, Mayıs ayında 99.900 TL ile satılırken Temmuz ayında 103.900 TL fiyatla satılıyor.

Temmuz ayı sıfır araba fiyatları arasında diğer dikkat çeken Fiat modelleri ise 500L Mirror ve Fiat 500 Popstar. 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT 114.900 TL kampanyalı anahtar teslim fiyatı ile satılıyor. Fiat 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA ise 138.900 TL Temmuz ayı kampanyalı fiyatı ile satılıyor.

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