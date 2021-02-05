Bu hata sıklıkla yapılıyor! Bunu yapmazsanız paranız çöp olabilir! EFT ve havale işlemi sırasında...

Bir banka nezdinde vadeli ya da vadesiz hesabı olan vatandaşlar, havale ya da EFT aracılığıyla para transferi yapabiliyor. İçinde bulunduğumuz dijitalleşme çağında, bankalar müşterilerin bankacılık işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için bir takım değişiklikler yaptı. Uzun IBAN ve hesap numaraları yerine cep telefonu numarası, T.C. Kimlik No ve e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak para transferi yapmak kolaylaştırıldı. Ancak para transferi yaparken bu hatayı yaparsanız paranızı geri alamayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 05.02.2021 14:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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