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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu hata sıklıkla yapılıyor! Bunu yapmazsanız paranız çöp olabilir! EFT ve havale işlemi sırasında... Bu hata sıklıkla yapılıyor! Bunu yapmazsanız paranız çöp olabilir! EFT ve havale işlemi sırasında... Bir banka nezdinde vadeli ya da vadesiz hesabı olan vatandaşlar, havale ya da EFT aracılığıyla para transferi yapabiliyor. İçinde bulunduğumuz dijitalleşme çağında, bankalar müşterilerin bankacılık işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için bir takım değişiklikler yaptı. Uzun IBAN ve hesap numaraları yerine cep telefonu numarası, T.C. Kimlik No ve e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak para transferi yapmak kolaylaştırıldı. Ancak para transferi yaparken bu hatayı yaparsanız paranızı geri alamayabilirsiniz. Giriş Tarihi: 05.02.2021 14:00
Dikkat! Havale ya da EFT ile para gönderirken bu hatayı yaparsanız paranız çöp olabilir! Gün içerisinde milyonlarca kişi havale ya da EFT aracılığıyla para transferi işlemi gerçekleştiriyor. Para transferi yaparken en dikkat edilmesi gereken noktalar arasında 'açıklama' kısmı yer alıyor. EFT ile borç gönderirken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Filmleri aratmayan alacak verecek davasında Yargıtay'dan 'söz uçar yazı kalır' misali bir karar çıktı. İşte haberin detayları...
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Emekli olabilmesi için SGK'ya ödemesi amacıyla babasına 16 bin Euro borç veren evlat, babası ölünce annesinden parayı geri istedi. Parayı alamayınca da mahkemenin yolunu tuttu.
Davanın temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay; borç vermek maksadıyla yapılan banka havalesinde açıklama kısmına paranın gönderiliş nedeni yazılması gerektiğine hükmetti. Açıklama kısmına yazılmayan detayın "var olan bir borcun ödenmek" maksadıyla kabul edileceği karara bağlandı.
Film senaryosuna konu olabilecek dava süreci; yıllardır emeklilik hayali kuran babanın, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödeyeceği sigorta pirim borcunu ödemek için yurt dışında yaşayan oğlundan borç para istemesiyle başladı.
Gurbetçi evlat, babasının talep ettiği 16 bin Euro'yu banka havalesiyle babasına gönderdi. Parayı SGK'ya ödeyen baba emekli olduktan bir süre sonra vefat etti. Anne ise eşinden kalan emeklilik maaşını almaya başladı. Annesine, 'Anne, babama verdiğim borç parayı ödemeyi düşünüyor musun?' diyen evlat, aldığı şok cevapla sarsıldı.