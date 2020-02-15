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Emekliye 2500 TL’ye varan promosyon! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?
Emekliye promosyon müjdesi için gözler Mart ayına çevrildi. Vatandaşlar emekli promosyon ücretleri ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli promosyon ücretleri için bankalar yeni teklifler hazırlıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon verecek? Promosyonlar ilk olarak 2017 yılında dağıtılmıştı. Mart 2020 itibariyle yeni tekliflerle beraber emekliler maaşlarını başka bir bankaya taşıyabilecek. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emekliler promosyon ödemelerinden faydalanabilecek. Emeklilerin promosyon kapsamında bankaların sundukları şartlara dikkat etmesi gerekiyor. İşte, 2020 emekli promosyon ücretleri…
Giriş Tarihi: 15.02.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 15:51
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