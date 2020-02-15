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Emekliye 2500 TL’ye varan promosyon! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?

Emekliye promosyon müjdesi için gözler Mart ayına çevrildi. Vatandaşlar emekli promosyon ücretleri ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli promosyon ücretleri için bankalar yeni teklifler hazırlıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon verecek? Promosyonlar ilk olarak 2017 yılında dağıtılmıştı. Mart 2020 itibariyle yeni tekliflerle beraber emekliler maaşlarını başka bir bankaya taşıyabilecek. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emekliler promosyon ödemelerinden faydalanabilecek. Emeklilerin promosyon kapsamında bankaların sundukları şartlara dikkat etmesi gerekiyor. İşte, 2020 emekli promosyon ücretleri…

Giriş Tarihi: 15.02.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 15:51
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Emekliye 2500 TL’ye varan promosyon! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?

Emeklilere 2500 TL promosyon müjdesi kapıda! Maaşını bir bankadan 3 yıl boyunca alma sözü veren emekliler promosyon almaya hak kazanacak. İlk olarak Mart 2017'de başlayan emekli promosyon uygulaması Mart 2020 itibariyle tekrarlanacak. Bankalar ise milyonlarca emekli için yeni teklifler hazırlamaya devam ediyor. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek? Uzmanlar bu süreçte emeklileri uyarıyor. Şartların iyi okunması ve karar verirken acele edilmemesi gerekiyor. İşte, milyonlarca emeklinin merak ettiği 2020 emekli promosyon ücretleri!

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Emekliye 2500 TL’ye varan promosyon! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var. Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Bunları öne süren bankayı uyarın ya da tercih etmeyin.

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Emekliye 2500 TL’ye varan promosyon! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?

Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. Bu tarihte başvurup promosyonu alanların 3 yıllık taahhüt süresi bu yıl doluyor. İkinci ödemeler 3 yıl dolunca yapılacak. 2017'den sonra promosyon alanlar da 3 yıl bitince ikince ödeme alacak. Örneğin 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek.

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Emekliye 2500 TL’ye varan promosyon! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?

Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.

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Emekliye 2500 TL’ye varan promosyon! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?

Banka değiştirmek için, maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor.