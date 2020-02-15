Emekliye 2500 TL’ye varan promosyon! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?

Emeklilere 2500 TL promosyon müjdesi kapıda! Maaşını bir bankadan 3 yıl boyunca alma sözü veren emekliler promosyon almaya hak kazanacak. İlk olarak Mart 2017'de başlayan emekli promosyon uygulaması Mart 2020 itibariyle tekrarlanacak. Bankalar ise milyonlarca emekli için yeni teklifler hazırlamaya devam ediyor. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek? Uzmanlar bu süreçte emeklileri uyarıyor. Şartların iyi okunması ve karar verirken acele edilmemesi gerekiyor. İşte, milyonlarca emeklinin merak ettiği 2020 emekli promosyon ücretleri!