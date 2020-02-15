15 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme müjdesi! Asgari ücrete zam var mı? Çalışanlara 3 ayda bir ikramiye!

Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme için gözler Meclis'e çevrildi. Asgari ücretli çalışanların maaşlarından kesilen vergilerin, 3 ayda bir ikramiye şeklinde geri ödenmesi gündeme gelmişti. Maaşları iyileştirmek Meclis'te yapılan çalışmalar sürüyor. Peki, asgari ücrete zam var mı? Yapılması beklenen düzenlemeye göre, asgari ücretlilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi için vergilerden düşme ön plana çıktı. Asgari Ücretli kendi maaşından kesilen vergi 3 ayda 1 ikramiye olarak hesaplarına yatırılacak. Asgari Ücretlilerden çocuğuna göre aldığı paradan dolayı vergi kesintileri yükseliyor. O kesintiler hiç bir etki etmeden devam ederken ikramiye 463 TL yılda 4 kere hesaplarına yatırılacak.

Giriş Tarihi: 15.02.2020 21:16 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 21:18
  • 1
  • 18
Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme müjdesi! Asgari ücrete zam var mı? Çalışanlara 3 ayda bir ikramiye!

Asgari ücrete 3 ayda bir ikramiye haberi çalışanları heyecanlandırdı. Yapılması beklenen düzenlemeye göre, asgari ücretliler 463 TL ek ödeme alacak. Asgari ücretli çalışanların maaşlarını iyileştirmek için yeni formüller masada. Meclis'te asgari ücretli çalışana 3 ayda bir ikramiye için görüşmeler başladı. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi gündemde. Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ise Bakan Selçuk'un açıklamalarında belirttiği jestin aslında 463 liralık ikramiye verilmesi kapsamında tam anlamını bulacağını ifade ediyorlar. İşte, asgari ücrete zam için yeni gelişme!

  • 2
  • 18
Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme müjdesi! Asgari ücrete zam var mı? Çalışanlara 3 ayda bir ikramiye!

463 TL JEST OLACAK MI?

Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ise Bakan Selçuk'un açıklamalarında belirttiği jestin aslında 463 liralık ikramiye verilmesi kapsamında tam anlamını bulacağını ifade ediyorlar. İşçiler asıl jestin bu olacağını belirtiyor.

  • 3
  • 18
Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme müjdesi! Asgari ücrete zam var mı? Çalışanlara 3 ayda bir ikramiye!

Şimdi asgari ücret ödemelerinde şöyle bir formül olabilir. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.

  • 4
  • 18
Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme müjdesi! Asgari ücrete zam var mı? Çalışanlara 3 ayda bir ikramiye!

75 LİRA DESTEK UYGULANIYOR

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

  • 5
  • 18
Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme müjdesi! Asgari ücrete zam var mı? Çalışanlara 3 ayda bir ikramiye!

Öte yandan, halihazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.