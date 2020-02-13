13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 13 Şubat evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Her ay düzenli olarak farklı iller için yatırılan evde bakım maaşı yoğun şekilde sorgulanıyor. Evde bakım aylığı ödemeleri E-Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulanabiliyor. Şu ana kadar 18 ilde evde bakım maaşının yattığı bildirildi. Bu yıl 1.460 liraya yükseltilen evde bakım maaşlarını yurt genelinde binlerce kişi alıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi...