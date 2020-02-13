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13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 13 Şubat evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Her ay düzenli olarak farklı iller için yatırılan evde bakım maaşı yoğun şekilde sorgulanıyor. Evde bakım aylığı ödemeleri E-Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulanabiliyor. Şu ana kadar 18 ilde evde bakım maaşının yattığı bildirildi. Bu yıl 1.460 liraya yükseltilen evde bakım maaşlarını yurt genelinde binlerce kişi alıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Giriş Tarihi: 13.02.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 14:32
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13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı aylığı hangi illerde yattı?

13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorusu gündeme oturdu. Binlerce kişinin her ay düzenli olarak aldığı evde bakım maaşları için araştırmalar sürüyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan engelli veya yaşlı kişilere yönelik verilen evde bakım maaşları Şubat ayında yatırılmaya başlandı. Tüm illerde maaşların önümüzdeki hafta sonuna kadar yatırılması bekleniyor. Peki, 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı hangi illerde yattı? İşte yanıtı!

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13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı aylığı hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? (13 ŞUBAT)

1- Tokat

2- Aksaray

3- Amasya

4- Edirne

5- Hatay

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13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı aylığı hangi illerde yattı?

6- Samsun

7- Antalya

8- Afyonkarahisar

9- Sakarya

10- Karabük

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13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı aylığı hangi illerde yattı?

11- Malatya

12- Bolu

13- Ordu

14- Zonguldak

15- Denizli

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13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı aylığı hangi illerde yattı?

16- İstanbul

17- Muğla

18- Manisa