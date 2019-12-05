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Emekliye 2.096 TL! Emeklinin Ocak zammı için son viraja girildi!

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak zammını bekliyor. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.71 zam oluştu. En düşük maaş bu orana göre; 2 bin 96 liraya kadar çıkıyor... Peki, kim ne kadar emekli maaşı alacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 04:08 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 07:55
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Emekliye 2.096 TL! Emeklinin Ocak zammı için son viraja girildi!

Emeklilerin Ocak zammı için son viraja girildi.

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Emekliye 2.096 TL! Emeklinin Ocak zammı için son viraja girildi!

Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı.

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Emekliye 2.096 TL! Emeklinin Ocak zammı için son viraja girildi!

Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.71 olarak gerçekleşti.

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Emekliye 2.096 TL! Emeklinin Ocak zammı için son viraja girildi!

Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. TAKVİM Gazetesi, şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre taban maaşları hesapladı.

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Emekliye 2.096 TL! Emeklinin Ocak zammı için son viraja girildi!

Yüzde 5.71'lik artışa göre; en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 675 liradan bin 770 liraya yükselecek.