Emekliye 2.096 TL! Emeklinin Ocak zammı için son viraja girildi!

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak zammını bekliyor. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.71 zam oluştu. En düşük maaş bu orana göre; 2 bin 96 liraya kadar çıkıyor... Peki, kim ne kadar emekli maaşı alacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 04:08 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 07:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





