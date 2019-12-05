Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?
Altın fiyatları son iki gündür olduğu gibi yükselişine devam ediyor. Altın Ons fiyatı 1474 dolar bandında hareket ederken, spot altın gram fiyatı ise 273 TL'yi aştı. Gram altın dünkü yükselişle birlikte 273 TL'yi geçerken, çeyrek altın 445 TL, tam altın 1780 TL bandını aştı. Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket vatandaşların dikkatini çekerken, "Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 05.12.2019 09:54Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 10:03