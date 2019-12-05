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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

Altın fiyatları son iki gündür olduğu gibi yükselişine devam ediyor. Altın Ons fiyatı 1474 dolar bandında hareket ederken, spot altın gram fiyatı ise 273 TL'yi aştı. Gram altın dünkü yükselişle birlikte 273 TL'yi geçerken, çeyrek altın 445 TL, tam altın 1780 TL bandını aştı. Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket vatandaşların dikkatini çekerken, "Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 10:03
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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

Altın fiyatları yükselişine perşembe günü de devam ediyor. Altın fiyatları uzun süre düşüş eğilimi gösterirken, gram altın fiyatı 270 TL'nin altına çekilmişti. Kısmen toparlanmalar gösteren altının gram fiyatı 265 TL'nin üstünde kalmayı başarmıştı. İki günlük pozitif yönlü hareket gram altını 273 TL'ye çıkarırken, çeyrek altın ve tam altını da kritik seviyelerin üstüne ulaştırdı. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Salı günü Çin ile anlaşma konusunda aceleci olmayacaklarına dair açıklamanın görüşmelerin kesildiği anlamına gelmediğine dair haberlerle birlikte küresel piyasalar toparlanma eğilimi gösterdi. Tarafların birbirini hedef alan açıklama ve tutumlarına karşın anlaşmaya yakın oldukları gelen haberler arasında yer alıyor.

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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

Artan risk iştahı ile birlikte altının ons fiyatı 1480 $ seviyesinin altına sınırlı bir düşüş gerçekleştirdi. ABD-Çin Ticaret anlaşmasına yönelik iyimserlik fiyatlandı. Euro Bölgesi ve Almanya PMI verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve sektördeki şirketlerin ekonominin geleceğine dair bakışlarının pozitife dönmeye başladığını ortaya koydu. Altının ons cinsi, günü 0.15% değer kaybı ile tamamladı.

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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,479.00 ve 1,487.00'de, destek seviyeleri ise 1,471.00 ve 1,463.00'de bulunmaktadır.

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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

TL'deki yatay seyir ve ons altının önceki günkü kazançlarının bir kısmını geri vermesiyle birlikte gram altın fiyatları 273 TL seviyelerinde işlem görüyor. Altın gram cinsi, günü 0.07% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 274.00 ve 275.00'de, destek seviyeleri ise 272.00 ve 271.00'de bulunmaktadır.