Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

TL'deki yatay seyir ve ons altının önceki günkü kazançlarının bir kısmını geri vermesiyle birlikte gram altın fiyatları 273 TL seviyelerinde işlem görüyor. Altın gram cinsi, günü 0.07% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 274.00 ve 275.00'de, destek seviyeleri ise 272.00 ve 271.00'de bulunmaktadır.