3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son dakika 3600 ek gösterge açıklamaları

3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1.6 milyon memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili taslak hazırlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerinin uzun süredir çalıştığı taslak TBMM'de kabul edilirse memur emeklisinin ikramiyesi en az 20 bin TL artacak. Aylık maaşlarda ve emekli aylıklarında da büyük artışlar görülecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar öğretmenler, hemşireler, polisler ve din görevlileri için yapıldı. Çalışmalar günümüzü kapsayacak ve gösterge geriye doğru işletilmeyecek. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenler ve detayları...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 16:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





